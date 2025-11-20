Ella es Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia que deslumbró en Miss Universo 2025

El momento de conocer a la nueva soberana de la belleza mundial llegó. En la noche de este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universe.

Tailandia, país oficial, casa de este certamen en su edición número 74, recibió desde el pasado 2 de noviembre a 130 candidatas que mantenían viva la ilusión de convertirse en la nueva Miss Universe.

Luego de diferentes pasarelas (traje típico, vestido de baño, vestido de gala), actividades, el cumplimiento de una agenda y entrevistas con el jurado, las candidatas llegaron a la noche de coronación para conocer cuál de ellas recibiría la corona, el cetro y el título de Miss Universe, que antes pertenecía a Victoria Kjaer, de Dinamarca.

En esta noche de elección y coronación, después de las diferentes pasarelas, se dio a conocer que Fátima Bosch se convertía en la nueva Miss Universe 2025. En la final, la nueva soberana de la belleza mundial estuvo acompañada de Stephany Abasali, miss Tailandia, que quedó como primera finalista y Stephany Abasali, miss Venezuela que se quedó como segunda finalista.

Durante todo el desarrollo del certamen, hubo varias favoritas y entre ellas siempre destacó Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, quien quedó ubicada en top 12.

Vanessa Pulgarín no logró avanzar en la competencia, pero dejó en alto a Colombia con una participación memorable. Anteriormente en la pasarela, había impactado con su interpretación de La Leyenda del Dorado, dominó el escenario y se destacó por su discurso auténtico y su presencia.

En el desfile de traje de baño, sorprendió por su porte y preparación física, asegurándole un lugar entre las latinoamericanas mejor posicionadas en el Top 12. Más tarde, en el desfile de vestido de gala, apareció con un diseño brillante en rosado y lila, pegado al cuerpo. Lució su cabello suelto y joyas que alumbraron los ojos del público.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia en Miss Universe?

La historia de la actual Miss Universe Colombia está marcada por una combinación de disciplina, talento y resiliencia. Su trayectoria en el modelaje comenzó desde muy joven en Medellín, ciudad donde nació y donde empezó a abrirse camino en escenarios nacionales.

Conocida por su carisma, entrega y constancia, ha construido una carrera que refleja su compromiso con cada meta que se propone, ampliando su presencia tanto en medios como en proyectos profesionales.

Su vida personal también ha estado llena de desafíos. En su presentación para el reality de RCN, Vanessa Pulgarín recordó su niñez en una familia profundamente unida y el quiebre emocional que enfrentó tras la muerte de su padre, un episodio que marcó para siempre su camino.

El perfil compartido en redes sociales lo resume de manera nostálgica: “Vanessa no solo deslumbra con su belleza y porte, también nos abre el corazón con su historia de vida. Hija de una familia unida, lleva en la memoria a su padre, quien falleció víctima de la violencia en Colombia. Ese episodio marcó su vida, pero también la impulsó a luchar con más fuerza por sus sueños”. Según lo revelado, esta pérdida ocurrió cuando ella tenía apenas 10 años, obligándola a presenciar el dolor y la depresión que su madre debió afrontar.

Más allá de su historia familiar, Vanessa ya había pisado escenarios de renombre: en 2017 fue virreina nacional en el Concurso Nacional de Belleza, año en el que Laura Barjum obtuvo el título de virreina universal.