Suscribirse

Gente

🔴 EN VIVO | Miss Universo 2025: siga aquí el minuto a minuto de la noche de elección y coronación

El certamen se celebrará en Tailandia y se coronará a la sucesora de Victoria Kjaer.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 3:20 p. m.
Miss Universe 2025: cuando será, horario, cómo ver y participantes.
Miss Universe 2025: siga el minuto a minuto de la noche de coronación. | Foto: Instagram: @missuniverse

Actualizaciones

La final de Miss Universo 2025 se transmitirá en vivo este jueves 20 de noviembre a partir de las 8 p. m. Los fanáticos podrán seguir el evento a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, mientras que otros podrán disfrutar de la coronación por medio de la transmisión del Canal RCN.

La gala se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 (Tailandia) en el majestuoso Impact Arena de Pak Kret. Se espera una noche llena de sorpresas, teniendo en cuenta que las candidatas latinas son quienes más destacan en esta oportunidad.

Minuto a minuto del Miss Universo 2025

Recuento de la preliminar en traje de gala

A unas horas de que inicie la ceremonia, la organización revivió la noche preliminar, donde las candidatas lucieron sus trajes de gala y fueron evaluadas por el jurado.

Miss Universo se despide de Victoria Kjaer

La organización del Miss Universo aprovechó el 19 de noviembre para enviar un sentido mensaje a la Miss Universo 2024, quien desempeñó un gran papel en el terreno internacional.

“Un día antes de ceder su corona, Victoria sigue demostrándonos su fortaleza, su corazón y el propósito que la ha guiado a lo largo de este increíble año. Nos inspira constantemente con su autenticidad y la mujer en la que se ha convertido, y no podríamos estar más orgullosos de ella”, se lee en el post de X.

Noticias relacionadas

Miss UniversoMiss Universe ColombiaMiss Universe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.