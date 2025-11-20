🔴 EN VIVO | Miss Universo 2025: siga aquí el minuto a minuto de la noche de elección y coronación

La final de Miss Universo 2025 se transmitirá en vivo este jueves 20 de noviembre a partir de las 8 p. m. Los fanáticos podrán seguir el evento a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, mientras que otros podrán disfrutar de la coronación por medio de la transmisión del Canal RCN.

La gala se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 (Tailandia) en el majestuoso Impact Arena de Pak Kret. Se espera una noche llena de sorpresas, teniendo en cuenta que las candidatas latinas son quienes más destacan en esta oportunidad.

Minuto a minuto del Miss Universo 2025

9:41 a.m.:

Recuento de la preliminar en traje de gala

A unas horas de que inicie la ceremonia, la organización revivió la noche preliminar, donde las candidatas lucieron sus trajes de gala y fueron evaluadas por el jurado.

Every step tells a story. Every gown commands the room. Evening Gown at its finest. 👑💛 pic.twitter.com/O3prL8Nz7J — Miss Universe (@MissUniverse) November 20, 2025

9:30 a.m.:

Miss Universo se despide de Victoria Kjaer

La organización del Miss Universo aprovechó el 19 de noviembre para enviar un sentido mensaje a la Miss Universo 2024, quien desempeñó un gran papel en el terreno internacional.

“Un día antes de ceder su corona, Victoria sigue demostrándonos su fortaleza, su corazón y el propósito que la ha guiado a lo largo de este increíble año. Nos inspira constantemente con su autenticidad y la mujer en la que se ha convertido, y no podríamos estar más orgullosos de ella”, se lee en el post de X.