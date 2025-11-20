El pasado 28 de septiembre, Vanessa Pulgarín fue la concursante que logró conquistar al público y al jurado en la gran final, y fue coronada como la nueva reina de la belleza del país, luego de haber realizado las diferentes pruebas y retos en el formato que se realizó este año.

Esta edición de Miss Universe Colombia se presentó como reality, cada fin de semana los televidentes vieron a través del Canal RCN los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse las candidatas que buscaban representar al país, pues la idea de la propuesta no solo era resaltar su belleza, sino también conocer su historia y destacar sus habilidades.

Mensaje de Vanessa Pulgarín horas antes de Miss Universo 2025

La señorita Antioquia, quien representará a Colombia esta noche en Tailandia, ha sido tendencia en redes por su impecable preparación y cambios que le han permitido brillar. Sin embargo, recientemente sorprendió con una publicación, pues sus palabras generaron la duda de si se trataba de una decisión relacionada con el importante certamen de belleza.

“Voy a ser muy sincera. Yo también tengo días donde no me entiendo, hay momentos en los que mi mente se llena de dudas, de comparaciones, de cosas que ni siquiera se dé donde salen y yo por mucho tiempo pensé que eso era una falla, que sentirme así me hacía menos”, comentó.

Sin embargo, aclaró que ese pensamiento que rondaba por su cabeza ya no estaba, porque cambió su forma de ver las cosas: “No todo lo que uno piensa es verdad”, confesó, haciendo referencia que muchas veces estas ideaciones surgen por el miedo y no porque sean reales.

El video tenía una intención y era hacer una reflexión, pues dijo que aunque tiene inseguridades y todavía hay partes de ella que está aprendiendo a aceptar, intenta hacer algo diferente y no pelear con eso.

“Escucharme sin castigarme, respirar antes de juzgarme, acompañarme cuando me siento chiquita por dentro. No tengo la versión perfecta de mí, tengo la versión que intenta, que se cae, se levanta, que a veces se esconde, otras veces brilla sin miedo y está bien, porque esa también soy yo”, agregó.