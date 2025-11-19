Miss Universo 2025: cómo ver desde Colombia la gala y la gran final del certamen de belleza

Después de varios meses de preparación por parte de cada una de las representantes y candidatas de cada país por la corona del año 2025, Miss Universe se llevará a cabo en Tailandia y solo una de las participantes tendrá la oportunidad de llevarse el premio a la mujer más hermosa de la actualidad.

En el caso de Colombia, Vanessa Pulgarín, de 34 años de edad, fue la elegida para desfilar sobre la pasarela para enaltecer al país y demostrar la trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida en cuanto a la industria de la moda, la belleza y por supuesto, el trabajo por las comunidades.

Vanessa Pulgarín, ganadora Miss Universe Colombia | Foto: A.P.I - Canal RCN

Día y hora para ver ‘Miss Universe 2025’ en Colombia

En la noche del jueves, 20 de noviembre a las 8:00 de la noche, los colombianos podrán sintonizar la señal del Canal RCN y contarán con una transmisión especial para la velada, además de la presencia de importantes comentaristas que estarán opinando sobre cada de una de las candidatas y sobretodo, estarán pendientes del resultado y el puntaje de la antioqueña.

Tras su paso por Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín fue elogiada por su elegancia, preparación y fortaleza. Aunque ya se había presentado al Concurso Nacional de Belleza en 2017, en esa ocasión ocupó el segundo lugar detrás de Laura Barjum y no alcanzó a llegar al certamen internacional.

A través de las pantallas del Canal RCN estará disponible todo el contenido del certamen de belleza en el que participa Vanessa Pulgarín. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, esto no fue un impedimento para ella, pues con el paso de los últimos ocho años ha continuado su proceso para fortalecer sus habilidades y mejorar cada uno de los aspectos que en algún momento no le permitieron llegar a Miss Universo la primera vez que se presentó.

¿Quién estará a cargo de la presentación de Miss Universe para Colombia?

Los periodistas Juliana Habib y Sebastián González serán los encargados de presentar la gala frente a los televidentes del Canal RCN. Su amplia experiencia en contenidos de entretenimiento y concursos de belleza les permite abordar los aspectos más importantes de Miss Universe y compartir información relevante con cada uno de los espectadores que accedan al contenido.

¿Cómo ha sido la preparación de Vanessa Pulgarín para llegar a Miss Universe?

Luego de haber hecho parte del reality del Canal RCN en el que cada una de las representantes de los departamentos colombianos, la concursante de Antioquia brilló frente a sus compañeras en la mayoría de las pruebas seleccionadas por la producción y el trío de jurados compuesto por Valeria Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.