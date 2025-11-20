Suscribirse

Gente

Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

La participante no dudó en presentar una idea distinta e innovadora dentro de la preliminar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 7:09 p. m.
Miss Noruega en traje típico
Miss Noruega en traje típico | Foto: Miss Universo 2025

El viernes 21 de noviembre, Tailandia se convertirá en el epicentro mundial de la belleza con la edición 74 de Miss Universe, el certamen más prestigioso de su categoría.

La gran final tendrá lugar en Bangkok, ciudad que recibirá a 130 aspirantes provenientes de todos los rincones del planeta. Entre ellas estará la colombiana Vanessa Pulgarín, quien obtuvo su título nacional el pasado 28 de septiembre en Bogotá y ahora buscará conquistar la corona universal.

Este sería el puesto de Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, en Miss Universo, según la IA.
Este sería el puesto de Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, en Miss Universo, según la IA. | Foto: Getty Images

Sin embargo, la atención mediática se posó en el evento preliminar de la edición 2025, donde las candidatas desfilaron y posaron frente a un gran público. En esta velada hubo análisis, presentación y enfoque para detallar a cada mujer, de manera que se pudieran elegir las semifinalistas.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Miss Universo 2025: siga aquí el minuto a minuto de la noche de elección y coronación

A pesar de que reinas como las de Colombia, Venezuela, China, Chile y Tailandia dieron de qué hablar por su elegancia, belleza y preparación, hubo otras que fueron foco de comentarios por sus trajes para cada etapa.

Este fue el caso de Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, quien fue el foco de variadas opiniones por el traje típico o tradicional que lució. La mujer y su equipo se inspiraron en el salmón, uno de los pilares de la cultura y economía de su país europeo.

La ejecución de la idea no fue la mejor, precisamente por la estructura y los detalles del atuendo. La parte externa, contando los zapatos y el sombrero, formaba al pez cuando se juntaban los brazos.

Sin embargo, al abrirse, la reina llevaba un atuendo transparente y de color piel, haciendo alusión al interior del animal. Al caminar no se entendía bien la forma, por lo que las reacciones y las burlas se apoderaron del escenario.

En plataformas digitales, como Instagram y X, abundaron imágenes, comentarios y burlas enfocadas en el traje, que no gustó en lo absoluto. Varios chistes llenaron la red social, que lo compararon con un menú gastronómico, partes íntimas del cuerpo u otros objetos.

Cabe resaltar que el equipo de la candidata habló de la importancia de contar una historia y un significado, lejos de verse atractiva o espectacular en un escenario internacional de tal magnitud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss UniversoMemes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.