Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”
La participante no dudó en presentar una idea distinta e innovadora dentro de la preliminar.
El viernes 21 de noviembre, Tailandia se convertirá en el epicentro mundial de la belleza con la edición 74 de Miss Universe, el certamen más prestigioso de su categoría.
La gran final tendrá lugar en Bangkok, ciudad que recibirá a 130 aspirantes provenientes de todos los rincones del planeta. Entre ellas estará la colombiana Vanessa Pulgarín, quien obtuvo su título nacional el pasado 28 de septiembre en Bogotá y ahora buscará conquistar la corona universal.
Sin embargo, la atención mediática se posó en el evento preliminar de la edición 2025, donde las candidatas desfilaron y posaron frente a un gran público. En esta velada hubo análisis, presentación y enfoque para detallar a cada mujer, de manera que se pudieran elegir las semifinalistas.
A pesar de que reinas como las de Colombia, Venezuela, China, Chile y Tailandia dieron de qué hablar por su elegancia, belleza y preparación, hubo otras que fueron foco de comentarios por sus trajes para cada etapa.
Este fue el caso de Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, quien fue el foco de variadas opiniones por el traje típico o tradicional que lució. La mujer y su equipo se inspiraron en el salmón, uno de los pilares de la cultura y economía de su país europeo.
La ejecución de la idea no fue la mejor, precisamente por la estructura y los detalles del atuendo. La parte externa, contando los zapatos y el sombrero, formaba al pez cuando se juntaban los brazos.
Sin embargo, al abrirse, la reina llevaba un atuendo transparente y de color piel, haciendo alusión al interior del animal. Al caminar no se entendía bien la forma, por lo que las reacciones y las burlas se apoderaron del escenario.
En plataformas digitales, como Instagram y X, abundaron imágenes, comentarios y burlas enfocadas en el traje, que no gustó en lo absoluto. Varios chistes llenaron la red social, que lo compararon con un menú gastronómico, partes íntimas del cuerpo u otros objetos.
Cabe resaltar que el equipo de la candidata habló de la importancia de contar una historia y un significado, lejos de verse atractiva o espectacular en un escenario internacional de tal magnitud.
Miss Noruega con su traje típico.— El Guarromántico (@Guarromantico_) November 20, 2025
Paralelismos cinematográficos. pic.twitter.com/nM4bRXuXSA
Jamás pensé que alguien le ganaría al tiburón de Katy Perry hasta que llegó el salmón de Miss Noruega jajajajajajajajajajajahahaj 🥰 pic.twitter.com/EdJxIRfvOp— Lala (@unna_chilanga) November 19, 2025
Miss Noruega: “¡No soy un traje típico, soy un monstruo!”#MissUniverse pic.twitter.com/gD4AsQapdV— Simpsonito (@SoySimpsonito) November 19, 2025
Miss Noruega merece ganar Miss Universo sólo por tener los huevos de vestirse de salmón, en la pasarela de traje típico. pic.twitter.com/cmrFccpez7— Mon® (@UnnaTuitera) November 19, 2025
Siento que miss noruega hizo un “LA CARTULINAAAAAA!”— The supreme. (@Lizmenita) November 20, 2025
Y fueron al lumen de indonesia a comprar material y le hicieron el
Pescado.#MissUniverse
pic.twitter.com/WAOkFKm8dA
El día más normal en Miss Universo— Indie 505 (@Indie5051) November 19, 2025
Miss Noruega se vistió de Salmón como traje típico de su país y representó al fondo de bikini pic.twitter.com/ASSvbBHHwP