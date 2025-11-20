Inesperada reacción del dueño de Miss Universo al ver a Miss Colombia en pasarela; fue captado en pleno evento

El concurso de Miss Universo 2025 se proyecta como uno de los eventos más destacados del próximo año, reuniendo nuevamente a participantes de todos los continentes que sobresalen por su belleza, formación y talento. Esta reconocida competencia internacional, que promueve la diversidad, el estilo y el liderazgo femenino, celebrará su edición número 74 con grandes expectativas y una producción que promete deslumbrar.

En esta ocasión, el público presenciará la coronación de la nueva reina universal, quien sucederá a Victoria Kjær Theilvig, la representante de Dinamarca que actualmente ostenta el título de Miss Universo 2024.

La gala final se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el majestuoso Impact Arena, situado en Pak Kret, Tailandia. Este país, famoso por su hospitalidad y sus escenarios llenos de encanto, vuelve a convertirse en sede de esta esperada celebración.

En medio de la incertidumbre que habita esta edición, muchas personas esperan ansiosas a conocer el nombre de la que será la nueva sucesora de la corona. Los colombianos sueñan con que Vanessa Pulgarín marque huella, dando el tercer título al país, luego del triunfo de Paulina Vega.

Con altas expectativas, las miradas de los curiosos se han posado en los desfiles y pasarelas de la representante colombiana, quien destacó con su imagen en vestido de baño y traje de gala. Su actitud y estilo han cautivado a más de uno, siendo foco de reacciones en redes sociales.

Recientemente, dentro del auge de este certamen, un asistente al evento preliminar de la competencia captó un detalle inesperado, evidenciando la reacción que tuvo el dueño de Miss Universo, quien estaba ubicado entre el público. El video se hizo viral rápidamente, dejando en evidencia los gestos y comportamientos que tuvo el hombre.

Reacción del dueño de Miss Universo a Miss Colombia

De acuerdo con lo que quedó registrado, Raúl Rocha Cantú fue visto entre los asistentes del evento, observando detenidamente a todas las candidatas de la competencia. No obstante, el hombre tuvo una particular reacción cuando salió Vanessa Pulgarín a escena, mostrándose serio al inicio y luego lanzando una sonrisa.

El empresario sacó su celular para grabar esta pasarela, conservando la sonrisa durante el recorrido.

La reacción de Raúl Rocha cuando vio a Colombia en traje de baño, no diré nada, que el video hable por sí mismo. 🐍👀 pic.twitter.com/m6MA7hFNQM — Zorel (@zorellt) November 19, 2025