En la noche del 20 de noviembre se llevó a cabo la trasmisión de Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel global, en el que mujeres de diferentes partes del mundo se reunieron para obtener la corona y ser la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca y Miss Universo 2024.

Después de las diferentes pasarelas, los desfiles en vestido de baño, trajes típicos y vestidos de gala, se conoció a la nueva reina, quien será la mujer que tome el rol de embajadora de la organización durante un año y viaje por el mundo para promover causas sociales y ser un portavoz.

Ella es Fátima Bosch, la mexicana ganadora de Miss Universo 2025

La cuarta finalista fue Costa de Marfil, la tercera fue Filipinas, luego Venezuela, por lo que Tailandia quedó como virreina y Fátima Bosch, representante de México, se llevó la corona y se convirtió en Miss Universo 2025.

La mexicana se había posicionado como una de las favoritas desde el inicio, pues con su participación en la preliminar del concurso había conquistado no solo al jurado, sino al público, que estuvo pendiente de su paso a paso en la noche del 20 de noviembre.

Aunque, durante una de las actividades, tuvo un conflicto con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo, su presencia en la tarima y seguridad en cada una de las pasarelas y sus respuestas en las respectivas preguntas le permitió ser la ganadora.

En el momento en el que la presentadora dijo su nombre, la mexicana se mostró asombrada y feliz, incluso cuando Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024, le puso la corona rompió en llanto.

FÁTIMA BOSCH ES LA MISS UNIVERSE 2025 Y LA CORONA ES DE MÉXICO🇲🇽❤️👑



¿Quién es Fátima Bosch?

La mexicana ha creado una sólida carrera en el modelaje, pues en el 2018 deslumbró con su aparición en el certamen Flor de Oro Tabasco, representando a su municipio Teapa.

La nueva Miss Universe se ha destacado como una mujer que fuerte, pues durante su infancia atravesó por varios momentos difíciles que la impulsaron para hoy en día participar en proyectos sociales.

De igual, gracias a su cárismatica personalidad se ganó el cariño del público, quienes a través de su última publicación le demostraron su apoyo en este paso tan importante que dio.