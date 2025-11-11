Suscribirse

GENTE

Él es Nawat Itsaragrisil, el polémico director de Miss Universo Tailandia tras la ‘humillación’ a Miss México

El ejecutivo del certamen internacional ha estado en el centro de la polémica y ha generado controversia por lo sucedido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

12 de noviembre de 2025, 2:10 a. m.
Director de Miss Universo envuelto en polémico tras "humillación" a Miss México.
El director de Miss Universo está envuelto en una polémica tras "humillación" a Miss México. | Foto: Instagram @nawat.tv / @fatimaboschfdz

Miss Universo Tailandia es uno de los concursos de belleza más esperados; sin embargo, un suceso que surgió hace unos días entre el director del concurso y Fátima Bosch, representante de México, ha captado la atención mediática y generado tensión en redes sociales.

Se dice que durante una ceremonia previa el evento hubo una agresión verbal, pues al parecer, el ejecutivo tuvo un trato irrespetuoso con la mexicana y la “humilló” frente a las demás concursantes por no haber cumplido con sus obligaciones en la promoción digital del evento.

Contexto: Ellas son las candidatas que concursarán junto a Vanessa Pulgarín por la corona de Miss Universe 2025

Un video que circula muestra que en ese momento las compañeras de Fátima también abandonan el lugar como muestra de solidaridad y repudiando la actitud del director del concurso internacional.

No obstante, según la candidata a Miss Universo 2026, habría argumentado que su equipo de trabajo no le indicó que debía hacer esta actividad y después de que se conociera la situación, la organización aclaró que dicha dinámica no haría parte de lo solicitado y Nawat no contaba con la autorización.

Miss Universe 2025: cuando será, horario, cómo ver y participantes.
Miss Universe 2025, uno de los concursos de belleza más esperados. | Foto: Instagram: @missuniverse

Él es Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia

Se dice que el empresario se graduó de la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, hizo parte de Miss Thailand World durante 2007 y 2013, pero antes de ser parte de esta industria fue conocido por sus programas de viajes.

Sin embargo, alcanzó la fama tras consolidarse como ejecutivo en diferentes certámenes de belleza, y luego fundar su propia franquicia, logrando ser conocido como el presidente de la organización Miss Grand International y Miss Grand Thailand, y ahora por ser parte de la dirección de uno de los concursos más relevantes a nivel mundial.

Itsaragrisil se convirtió en una importante figura mediática y al parecer, anteriormente ya se había visto en vuelto en otras polémicas que lo relacionan con un mal trato contra las participantes y ha sido acusado en repetidas ocasiones.

Contexto: Miss Universo 2025: calendario de actividades, fechas y las favoritas del certamen de belleza que se realizará en Tailandia

Pronunciamiento de Fátima Bosch, Miss México

Frente a la situación habían surgido rumores sobre si la mujer continuaría en la competencia, pero se conoció que después de haber hablado con la prensa, afirmó que continuará en el certamen para cumplir su sueño y el propósito de su país.

Además, manifestó que en ese tipo de casos como el que vivió ella no se debía guardar silencio y mantenerse en pie a pesar de las situaciones que se puedan presentar en esos escenarios.

“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchen por causas y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”, comentó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filipinas se recupera de la devastación por el tifón que dejó 25 muertos: estas son las imágenes

2. Último informe de Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: justo antes del amistoso con Nueva Zelanda

3. Veterano con prótesis demanda a Delta por ser discriminado durante vuelo: “Me veían como una carga”

4. ELN admite ataque al gobernador de Arauca: “Dispararon con ligereza” y ofrece disculpas por el incidente

5. ¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss Universo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.