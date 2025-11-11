Miss Universo Tailandia es uno de los concursos de belleza más esperados; sin embargo, un suceso que surgió hace unos días entre el director del concurso y Fátima Bosch, representante de México, ha captado la atención mediática y generado tensión en redes sociales.

Se dice que durante una ceremonia previa el evento hubo una agresión verbal, pues al parecer, el ejecutivo tuvo un trato irrespetuoso con la mexicana y la “humilló” frente a las demás concursantes por no haber cumplido con sus obligaciones en la promoción digital del evento.

Un video que circula muestra que en ese momento las compañeras de Fátima también abandonan el lugar como muestra de solidaridad y repudiando la actitud del director del concurso internacional.

No obstante, según la candidata a Miss Universo 2026, habría argumentado que su equipo de trabajo no le indicó que debía hacer esta actividad y después de que se conociera la situación, la organización aclaró que dicha dinámica no haría parte de lo solicitado y Nawat no contaba con la autorización.

Miss Universe 2025, uno de los concursos de belleza más esperados. | Foto: Instagram: @missuniverse

Él es Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia

Se dice que el empresario se graduó de la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, hizo parte de Miss Thailand World durante 2007 y 2013, pero antes de ser parte de esta industria fue conocido por sus programas de viajes.

Sin embargo, alcanzó la fama tras consolidarse como ejecutivo en diferentes certámenes de belleza, y luego fundar su propia franquicia, logrando ser conocido como el presidente de la organización Miss Grand International y Miss Grand Thailand, y ahora por ser parte de la dirección de uno de los concursos más relevantes a nivel mundial.

Itsaragrisil se convirtió en una importante figura mediática y al parecer, anteriormente ya se había visto en vuelto en otras polémicas que lo relacionan con un mal trato contra las participantes y ha sido acusado en repetidas ocasiones.

Pronunciamiento de Fátima Bosch, Miss México

Frente a la situación habían surgido rumores sobre si la mujer continuaría en la competencia, pero se conoció que después de haber hablado con la prensa, afirmó que continuará en el certamen para cumplir su sueño y el propósito de su país.

Además, manifestó que en ese tipo de casos como el que vivió ella no se debía guardar silencio y mantenerse en pie a pesar de las situaciones que se puedan presentar en esos escenarios.

#FátimaEnTailandia👑 "Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiandole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres", dice la Miss Universe México 2025👑, Fátima Bosch, tras la polémica en el certamen internacional



Vía: Si soy Josh pic.twitter.com/xrGTObTGDd — xevt - xhvt (@xevtfm) November 4, 2025