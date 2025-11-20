Suscribirse

GENTE

Miss Universo 2025: este es el top 12 de las candidatas que continúan en la competencia

Ellas son las candidatas que lograron conquistar el jurado y podrían ser parte del top de las finalistas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

21 de noviembre de 2025, 2:51 a. m.
Top 30 de Miss Universo 2025
Top 30 de Miss Universo 2025 | Foto: Instagram @missuniverse

En la noche de este jueves, 20 de noviembre, las candidatas de los diferentes países se presentaron en el Impact Arena, un reconocido centro de eventos ubicado en Pak Kret, Tailandia, en el marco de Miss Universo.

El evento comenzó con un desfile de todas las candidatas con un traje de dos piezas de color plateado y mientras la última concursante hacía parte de la pasarela, Jeff Statur hizo su presentación musical.

En la primera selección pasaron solo 30 mujeres que conformaron el primer top de este reconocido certamen de belleza y entre ellas estuvo Miss Colombia, quien conquistó al jurado y deslumbró en la pasarela.

Contexto: Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

Candidatas que pasaron al top 12 Miss Universo 2025

  1. Chile - Inna Moll
  2. Cuba - Lina Luaces
  3. Colombia - Vanessa Pulgarín
  4. Guadalupe - Ophély Mézino
  5. México - Fátima Bosch
  6. Puerto Rico - Zashely Alicea
  7. Venezuela - Stephany Abasali
  8. China - Zhao Na
  9. Filipinas - Ahtisa Manalo
  10. Tailandia - Praveenar Singh
  11. Malta - Julia Cluett
  12. Costa de Marfil - Olivia Yacé
Hora y fecha en la que se trasmitirá Miss Universe 2025 en Colombia.
Miss Colombia brilló en Miss Universo 2025 | Foto: Instagram @missuniverse

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe al mercado de pases: Millonarios ultima detalles con un fichaje de lujo que pasó por River Plate

2. Miss Universo 2025: este es el top 12 de las candidatas que continúan en la competencia

3. La tabla del grupo A en Liga BetPlay tiene nuevo líder tras el Nacional vs. América: el clásico movió todo

4. Vidente hace fuerte revelación por enfrentamiento que causaría caos: “Una escena bastante fuerte”

5. Miss Universo 2025: estas son las candidatas que pasaron al top 30

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss Universo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.