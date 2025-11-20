GENTE
Miss Universo 2025: este es el top 12 de las candidatas que continúan en la competencia
Ellas son las candidatas que lograron conquistar el jurado y podrían ser parte del top de las finalistas.
En la noche de este jueves, 20 de noviembre, las candidatas de los diferentes países se presentaron en el Impact Arena, un reconocido centro de eventos ubicado en Pak Kret, Tailandia, en el marco de Miss Universo.
El evento comenzó con un desfile de todas las candidatas con un traje de dos piezas de color plateado y mientras la última concursante hacía parte de la pasarela, Jeff Statur hizo su presentación musical.
En la primera selección pasaron solo 30 mujeres que conformaron el primer top de este reconocido certamen de belleza y entre ellas estuvo Miss Colombia, quien conquistó al jurado y deslumbró en la pasarela.
Candidatas que pasaron al top 12 Miss Universo 2025
- Chile - Inna Moll
- Cuba - Lina Luaces
- Colombia - Vanessa Pulgarín
- Guadalupe - Ophély Mézino
- México - Fátima Bosch
- Puerto Rico - Zashely Alicea
- Venezuela - Stephany Abasali
- China - Zhao Na
- Filipinas - Ahtisa Manalo
- Tailandia - Praveenar Singh
- Malta - Julia Cluett
- Costa de Marfil - Olivia Yacé