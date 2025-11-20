GENTE

Miss Universo 2025: este es el top 12 de las candidatas que continúan en la competencia

Ellas son las candidatas que lograron conquistar el jurado y podrían ser parte del top de las finalistas.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

21 de noviembre de 2025, 2:51 a. m.