Desde las 8 de la noche comenzó en Colombia la transmisión de Miss Universo 2025, uno de los certámenes de belleza más esperados por el público, pues su eje central fue “El poder del amor”, que busca honrar el empoderamiento y la resiliencia.

El evento comenzó con un desfile de todas las candidatas con un traje de dos piezas de color plateado y mientras la última concursante hacía parte de la pasarela, Jeff Statur hizo su presentación musical.

Vanessa Pulgarín brilló en la gran noche y logró ser llamada en el primer grupo para ser parte del esperado top 30, que las acerca a la final y eleva las expectativas de poder ser la próxima embajadora de la organización y ser portavoz de la sociedad.

Candidatas que hacen parte del top 30 de Miss Universo 2025

India Guadalupe China Tailandia Ruanda República Dominicana Costa de Marfil Colombia Brasil Países Bajos Bangladesh Japón Cuba Puerto Rico Estados Unidos

México Filipinas Zimbabue Costa Rica Malta Chile Canadá Miss Universo Latina Croacia Venezuela Guatemala Palestina Nicaragua Francia Paraguay

Ellas fueron las mujeres que lograron conquistar a los jurados, pues antes de que llegará este importante evento las concursantes tuvieron que participar en diferentes actividades culturales y hacer pasarelas, como desfilar en traje de baño, tener entrevistas privadas con el jurado, entre otras.

En la preliminar del certamen el exigente jurado conoció las habilidades y el desempeño de cada una de las candidatas, por lo que al iniciar la noche la selección fue más fácil. Incluso, gracias a las entrevistas que han concedido, el público ya tiene a sus favoritas y según la inteligencia artificial, Colombia podría ser parte del top 5.

Durante la preparación, Pulgarín captó la atención del dueño de Miss Universo y su reacción fue tendencia, pues su expresión cambio de manera notable cuando la vio en la tarima.

Raúl Rocha Cantú, quien estaba sentado entre los espectadores, se mostraba un poco serio y poco expresivo, pero cuando fue el turno de la antioqueña, tuvo un gesto diferente y dejó escapar una sonrisa.