¿En el Top 5? Este sería el puesto de Miss Colombia, Vanessa Pulgarín en Miss Universo, según la IA

La velada de elección y coronación de Miss Universe 2025 está a pocas horas de iniciar, y muchas personas en redes sociales se preguntan cuál será el anhelado Top 5.

Uno de los interrogantes tiene como protagonista a Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, pues muchos quieren saber si ganará el certamen, o si por lo menos se ubicará en las primera posiciones.

De acuerdo la inteligencia artificial consultada por SEMANA, la representante colombiana llega a la competencia con un perfil sólido que combina elegancia, dominio escénico y un fuerte mensaje social, elementos que históricamente han favorecido a Colombia en este concurso.

El puesto de Vanessa Pulgarín en Miss Universe, según la IA

Los análisis predictivos señalan que Miss Colombia no solo tendría altas probabilidades de entrar al Top 5, sino que su desempeño en entrevistas preliminares y pasarela podría posicionarla como una de las favoritas del público y del jurado.

Su presencia escénica y estrategia comunicativa la ubican consistentemente entre las candidatas con mayor proyección, según pasarelas preliminares, impacto mediático y percepción internacional.

En cuanto a la ubicación final, la inteligencia artificial menciona que Miss Colombia podría alcanzar el tercer lugar en Miss Universe 2025.

Aunque la competencia es reñida y factores en vivo pueden cambiar el resultado, los modelos sugieren que su fortaleza integral la mantendría en el podio, reafirmando el posicionamiento de Colombia como una potencia en los grandes certámenes de belleza.

Dueño de Miss Universo tuvo curiosa reacción al ver a Miss Colombia

En medio del interés que ha despertado este certamen, un momento captado durante el evento preliminar comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales.

Un asistente que grababa el desfile logró captar una reacción inesperada del propietario del certamen, quien se encontraba entre el público siguiendo cada presentación.

En la grabación se observa a Raúl Rocha Cantú sentado entre los espectadores, concentrado en evaluar a cada una de las aspirantes. Sin embargo, su expresión cambió notablemente cuando fue el turno de Vanessa Pulgarín.

La reacción de Raúl Rocha cuando vio a Colombia en traje de baño, no diré nada, que el video hable por sí mismo. 🐍👀 pic.twitter.com/m6MA7hFNQM — Zorel (@zorellt) November 19, 2025

Al inicio se mostró serio, casi inexpresivo, pero pocos segundos después dejó escapar una sonrisa que llamó la atención de quienes luego analizaron el video cuadro por cuadro.

El empresario incluso decidió levantar su celular para grabar el desfile de la representante colombiana, manteniendo la sonrisa mientras ella recorría la pasarela.