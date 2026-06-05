Del modelaje a Silicon Valley: Gabriela Tafur logra millonaria inversión para su plataforma de streaming que competirá con Netflix

La abogada, empresaria y exreina de belleza colombiana Gabriela Tafur, junto a su cofundador Esteban Ramírez, completó una ronda de inversión semilla por un total de US$5 millones para Idilio TV. Esta plataforma tecnológica de origen colombiano está especializada en la producción y distribución de microdramas en formato vertical para el mercado hispanohablante.

“No tengo vida social”: Shakira habla de su realidad en la soltería y sus exigentes planes

De acuerdo con datos compartidos por la compañía, el proyecto comenzó a estructurarse tras una observación de Tafur en Colombia, en un salón de belleza de Bogotá, la abogada graduada de Stanford, estaba de visita en Colombia cuando de pronto algo le llamó la atención. Varias manicuristas consumían en sus teléfonos novelas chinas dobladas al español, pegadas a las pantallas.

Los microdramas se caracterizan por ser producciones diseñadas exclusivamente para su visualización en pantallas verticales, con episodios que promedian entre 60 y 90 segundos, articulados en temporadas que pueden alcanzar las 80 entregas.

Este modelo de negocio y entretenimiento registra un antecedente de alto crecimiento en Asia. Según reportes sectoriales citados por Forbes, el formato de microdramas generó ingresos globales de US$11.000 millones en 2024, reflejando un incremento del 35% respecto al año anterior, con una marcada concentración del 83% del mercado en firmas de origen chino.

“No ha habido disrupción en el mundo del entretenimiento desde la invención de la televisión lineal en América Latina. Ya es hora de que la industria sufra un sacudón”, afirmó Tafur en declaraciones concedidas a Forbes Colombia.

A cinco meses de su lanzamiento oficial en octubre de 2025, Idilio TVreporta 1,5 millones de descargas distribuidas en 120 países y una base de 300.000 usuarios activos mensuales. Sus principales focos de monetización se concentran en mercados como México, Colombia, Estados Unidos, Chile y España.

Métricas internas suministradas por la empresa indican que el tiempo de permanencia promedio dentro de la aplicación alcanza los 45 minutos diarios por usuario. A diferencia del esquema de suscripción mensual tradicional de los servicios de streaming convencionales, Idilio opera mediante una estructura mixta de ingresos:

Publicidad digital integrada.

Compra de monedas virtuales o tokens dentro de la aplicación para desbloquear capítulos.

Alianzas comerciales para la producción de contenidos a la medida de las marcas.

Comunidades ‘k-pop’ en Colombia expresan respaldo a Iván Cepeda

El despliegue de Idilio se fundamenta en un equipo de 12 personas ubicadas en México, Colombia y Ucrania, enfocado en el análisis de datos para orientar sus decisiones de producción. La compañía, que produce un promedio de cuatro series mensuales, obtuvo un reconocimiento en los premios India Catalina en la categoría de Mejor Serie de Ficción Vertical por su producción ‘Chamado Na Madrugada’.

Al respecto, Tafur precisó que la propuesta de Idilio se distancia del modelo tradicional de streaming al mitigar los costos fijos de producción cinematográfica: “Esto es volumen. Como son contenidos cortos, la gente consume muchísimo, pero las economías de escala son totalmente diferentes”. El capital de la ronda semilla, estructurada bajo la modalidad de tramos (rolling seed), se destinará a expandir el catálogo y acelerar la adquisición de nuevos usuarios.