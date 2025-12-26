Gente

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

La exreina de belleza se mostró afectada por la situación y recibió palabras de apoyo por parte de sus seguidores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

27 de diciembre de 2025, 1:30 a. m.
Gabriela Tafur lamentó pérdida familiar y recibió apoyo por parte de sus seguidores.
Gabriela Tafur lamentó pérdida familiar y recibió apoyo por parte de sus seguidores. Foto: Instagram @gabrielatafur

Por medio de sus redes sociales, la exseñorita Colombia y abogada, Gabriela Tafur sorprendió a su comunidad, pues en la tarde del viernes, 26 de diciembre publicó una serie de fotografías con las que anunció la muerte de su abuela.

A través de un carrusel en el que reunió algunos de sus mejores recuerdos con la mujer, se mostró agradecida por cada uno de los aprendizajes que recibió de su parte y manifestó la importancia que tuvo a lo largo de cada una de las etapas de su vida.

Gabriela Tafur mostró la emoción que sentía con un suceso familiar.
Gabriela Tafur anunció el fallecimiento de su abuela. Foto: Instagram @gabrielatafur

“¿Cómo pone uno en palabras este vacío que dejas?“, escribió, abriendo su corazón y dejando ver el dolor que le causó la partida de su ser querido.

Dentro de las imágenes destacaron memorias de su grado universitario, su participación en Miss Universe, su matrimonio y algunos momentos en el hospital. pues pese a la gran cantidad de obligaciones y compromisos que tiene Gabriela, siempre se mostró atenta a las necesidades de su abuela y estuvo presente en las situaciones en las que la mujer más la necesitaba.

Gente

“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

Gente

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Gente

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Gente

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Gente

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Gente

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Gente

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Gente

Laura Gallego, ex señorita Antioquia, le tiró a Gabriela Tafur y sacó a relucir a su suegro: “Ahí sí deberíamos ser mudas”

Gente

Esteban Santos le coqueteó a Gabriela Tafur con particular audio de expresidente de Colombia: “Mira la belleza”

Gente

Gabriela Tafur dio contundente mensaje tras polémica de la exseñorita Antioquia: “Me molesta”

Esteban Santos le coqueteó a Gabriela Tafur con particular audio de expresidente de Colombia: “Mira la belleza”

“Te amo con mi alma, Abu. Vuela alto”, añadió.

Su comunidad de seguidores de Instagram, la cual supera los 847.000 seguidores, se mostró receptiva con respecto a la dura situación que enfrenta la modelo y creadora de contenido y le compartieron algunas palabras especiales y de aliento, especialmente, teniendo en cuenta la fecha en la que se dio la partida.

“Lo siento mucho, Gabi”; “Te envío un fuerte abrazo”; “Gabi, qué montón de momentos que atesoraste con tu abuela. Ella se queda en tu corazón y estará para siempre ahí. La energía solo se transforma. Un abrazo directo al corazón”; “Qué triste este diciembre. Te deseo fortaleza”; “El amor más grande transciende todo plano. Por siempre la amarás a ella y ella a ti”; “La recordaremos con amor” y “Sin palabras, el aura de tu abuela es inimaginable, mucha fuerza”, son algunos de los mensajes que se leen.

Famosos que le dieron el pésame a Gabriela Tafur

Por otro lado, algunas figuras reconocidas en Colombia, también se manifestaron en la publicación y le dejaron comentarios especiales.

  • María Fernanda Aristizábal: “Muchas fuerza, Gabi”.
  • Tutina de Santos: “Te acompaño en tu tristeza”.
  • Valerie Domínguez: “Lo siento, Gabi”.
  • Inés María Zabaraín: “Lo siento mucho”.
  • Julieta Piñeres: “Lo siento”.
  • Andrea Guerrero: “Lo siento mucho, Gabi”.
  • Lucho Borrego: “Lo siento mucho. Un abrazo grande”.
  • Diego Pachón: “Te amo y te abrazo, mi bebé linda”.

Mas de Gente

Gabriela Tafur lamentó pérdida familiar y recibió apoyo por parte de sus seguidores.

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

J Balvin y Bizarrap: el junte más esperado de navidad

“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

Famoso actor de Nickelodeon enfrenta fuerte crisis y destruye hotel que lo ayudaba en medio de la fuerte situación.

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Arturo Vidal y Sonia Izasa disfrutando de las ferias de Cali

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Bamonte, conocido como "Teddy", que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990.

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62, fecha y horario del estreno

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle, “no lo hemos abandonado”

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle: “No lo hemos abandonado”

Noticias Destacadas