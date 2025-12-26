Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

Por medio de sus redes sociales, la exseñorita Colombia y abogada, Gabriela Tafur sorprendió a su comunidad, pues en la tarde del viernes, 26 de diciembre publicó una serie de fotografías con las que anunció la muerte de su abuela.

A través de un carrusel en el que reunió algunos de sus mejores recuerdos con la mujer, se mostró agradecida por cada uno de los aprendizajes que recibió de su parte y manifestó la importancia que tuvo a lo largo de cada una de las etapas de su vida.

Gabriela Tafur anunció el fallecimiento de su abuela. Foto: Instagram @gabrielatafur

“¿Cómo pone uno en palabras este vacío que dejas?“, escribió, abriendo su corazón y dejando ver el dolor que le causó la partida de su ser querido.

Dentro de las imágenes destacaron memorias de su grado universitario, su participación en Miss Universe, su matrimonio y algunos momentos en el hospital. pues pese a la gran cantidad de obligaciones y compromisos que tiene Gabriela, siempre se mostró atenta a las necesidades de su abuela y estuvo presente en las situaciones en las que la mujer más la necesitaba.

“Te amo con mi alma, Abu. Vuela alto”, añadió.

Su comunidad de seguidores de Instagram, la cual supera los 847.000 seguidores, se mostró receptiva con respecto a la dura situación que enfrenta la modelo y creadora de contenido y le compartieron algunas palabras especiales y de aliento, especialmente, teniendo en cuenta la fecha en la que se dio la partida.

“Lo siento mucho, Gabi”; “Te envío un fuerte abrazo”; “Gabi, qué montón de momentos que atesoraste con tu abuela. Ella se queda en tu corazón y estará para siempre ahí. La energía solo se transforma. Un abrazo directo al corazón”; “Qué triste este diciembre. Te deseo fortaleza”; “El amor más grande transciende todo plano. Por siempre la amarás a ella y ella a ti”; “La recordaremos con amor” y “Sin palabras, el aura de tu abuela es inimaginable, mucha fuerza”, son algunos de los mensajes que se leen.

Famosos que le dieron el pésame a Gabriela Tafur

Por otro lado, algunas figuras reconocidas en Colombia, también se manifestaron en la publicación y le dejaron comentarios especiales.

