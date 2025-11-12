Gabriela Tafur y Esteban Santos acapararon la atención mediática en 2024 tras protagonizar una de las bodas más comentadas del año. El enlace, celebrado el 7 de septiembre en la ciudad de Cali, se destacó por su elegancia, estilo y el toque de distinción que muchos compararon con una “boda real”. La exreina de belleza y el hijo del expresidente Juan Manuel Santos cumplieron así con la promesa de compromiso que habían hecho en 2023, en un evento que reunió a familiares, amigos y figuras públicas del país.

Boda Gabriela Tafur y Esteban Santos | Foto: Instagram @isasoul_

Las redes sociales, especialmente X (antes Twitter), se llenaron de imágenes y videos del enlace, donde se reflejaba la emoción de los asistentes y los detalles del festejo. El vestido de la novia, la decoración del lugar y la calidez del ambiente fueron algunos de los aspectos más comentados por los internautas, quienes no tardaron en viralizar cada instante de la celebración.

Sin embargo, una vez terminada la ceremonia, el interés del público se centró en lo que vendría después. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse sobre la vida amorosa de Gabriela Tafur y Esteban Santos, especialmente porque la pareja no realizó una luna de miel tradicional. Según trascendió, ambos decidieron continuar con sus compromisos personales y académicos, mostrando una dinámica moderna y equilibrada en su relación.

No obstante, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en un inesperado post que realizó el hijo de Juan Manuel Santos, donde se le podía ver coqueteándole de una manera muy peculiar a su esposa. Ambos dejaron a la vista la complicidad que existía, lejos de lo que muchos creían.

En el contenido, subido a la cuenta de Esteban Santos, se puede ver un video en el que está bromeando y acercándose a Gabriela Tafur, mientras se escucha un conocido audio de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

“Pancho, mírele la mansedumbre a cuántas le puede hacer uno esto. Mira la belleza de cara, mira aquí el cuarto de milla, míralo. Él es lucerito”, se aprecia en el post.

En las imágenes se observa cómo la exreina, que habló de la polémica con la señorita Antioquia, pregunta qué estaba su esposo, pues no entendía la manera de enfocarla y coquetearle.