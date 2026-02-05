Esteban Santos, el hijo del presidente Juan Manuel Santos, dejó ver que el santismo tomaría una decisión sobre a qué candidato apoyar para las elecciones presidenciales de 2026.

Santos publicó un video en su cuenta de Instagram en el que dejó ver que no está apoyando la campaña de Iván Cepeda, tampoco la de Abelardo de la Espriella, y anunció que habría una noticia el próximo lunes 9 de febrero.

“Uy, no. Este no. No, este menos. Y este, ni loco. Este sí es”, dice el hijo del exmandatario en el video, mientras simula que en su celular está viendo perfiles de candidatos, como si se tratase de una aplicación para conocer personas.

Al final del material audiovisual, que fue publicado en sus historias, deja un mensaje: “Se vienen cositas”. Además, anuncia que habrá una noticia el 9 de febrero de 2026.