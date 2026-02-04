Mauricio Cárdenas escogió a Vicky Dávila como la candidata que más le sorprendió de La Gran Consulta: “Nos habíamos dado mucho palo”

En medio del la dinámica del debate presidencial de SEMANA a los candidatos presidenciales de La Gran Consulta, en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero, se vivió un sorpresivo momento que protagonizaron Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila.
En el bloque de preguntas rápidas para respuestas cortas que lanzó el director de SEMANA, Yesid Lancheros, este le preguntó al exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas qué candidato de La Gran Consulta lo había sorprendido más.
El candidato, sin dudarlo un instante, señaló a la candidata Vicky Dávila: “Le voy a decir, yo había peleado con Vicky Dávila, nos habíamos dado mucho palo, porque teníamos posturas distintas, de orillas diferentes”.
"Yo había peleado mucho con Vicky, porque teníamos posiciones distintas, de orillas diferentes, pero esta relación que hemos construido es lo que representa esta gran consulta": @MauricioCard

“Pero esta relación (haciendo referencia a Vicky Dávila) que hemos construido es lo que representa La Gran Consulta, aquí estamos dejando atrás las diferencias”, expresó Mauricio Cárdenas.
El halago que le dio a la candidata Vicky Dávila lo acompañó de un abrazo fraternal sobre las características de la también periodista.
Además, Mauricio Cárdenas destacó las cualidades del líder que debe guiar al bloque de candidatos de La Gran Consulta.
“Este ha sido un maravilloso proyecto, empezamos de cero, esto empezó a incrementarse, fuimos creciendo y le fuimos diciendo a Colombia lo que nos habían dicho en la calle: que era únanse, únanse, lo podíamos hacer respondiendo a Colombia”.
Y aseguró: “Nos hemos encontrado con personas que éramos más amigas, menos amigas, con ideas políticas diferentes, y esto es la gran virtud de esto y aquí nos vamos conociendo y aquí hay un gran equipo, aquí hay un equipo que va a gobernar a Colombia”.
“Lo que tienen que hacer ustedes es elegir quién va a ser el capitán, quién quieren que sea el líder, debe ser ecuánime, debe sacar el mayor talento de cada uno de los jugadores”, puntualizó el candidato Mauricio Cárdenas.