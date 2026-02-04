Gran Foro Colombia

Mauricio Cárdenas escogió a Vicky Dávila como la candidata que más le sorprendió de La Gran Consulta: “Nos habíamos dado mucho palo”

El candidato presidencial respondió el bloque respuestas rápidas en el debate presidencial del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 12:08 a. m.
Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila.
Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila. Foto: Fotos de SEMANA

En medio del la dinámica del debate presidencial de SEMANA a los candidatos presidenciales de La Gran Consulta, en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero, se vivió un sorpresivo momento que protagonizaron Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila.

En el bloque de preguntas rápidas para respuestas cortas que lanzó el director de SEMANA, Yesid Lancheros, este le preguntó al exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas qué candidato de La Gran Consulta lo había sorprendido más.

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

El candidato, sin dudarlo un instante, señaló a la candidata Vicky Dávila: “Le voy a decir, yo había peleado con Vicky Dávila, nos habíamos dado mucho palo, porque teníamos posturas distintas, de orillas diferentes”.

“Pero esta relación (haciendo referencia a Vicky Dávila) que hemos construido es lo que representa La Gran Consulta, aquí estamos dejando atrás las diferencias”, expresó Mauricio Cárdenas.

Confidenciales

David Luna confesó el día que le empezó a dar miedo viajar en avión

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo reveló por qué le rechazó a Petro continuar en el Dane

Confidenciales

Juan Manuel Galán responde a si está peleado con Carlos Fernando Galán: “Mi hermano es mi hermano”

Confidenciales

Enrique Peñalosa habló del ‘corrientazo’ que vivió hace algunos días: “Fue un dolor fuerte”

Confidenciales

“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

Confidenciales

Experto califica como “populista” y “electoral” la reducción de $500 en el precio de la gasolina

Confidenciales

Katherine Miranda celebra decisión del CNE sobre la candidatura de Iván Cepeda: “Estamos cansados de los abusos del petrismo”

Política

“Clientelismo en el Gobierno Petro”: crece la indignación por los masivos nombramientos en altos cargos del Estado a cuatro días de la Ley de Garantías

Política

Mauricio Cárdenas carga contra la consulta del Frente Amplio: “Ahí están los amigos de Maduro”

Macroeconomía

Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para llevar productos colombianos a Venezuela y activar la economía en Colombia

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: Paloma Valencia

El halago que le dio a la candidata Vicky Dávila lo acompañó de un abrazo fraternal sobre las características de la también periodista.

Además, Mauricio Cárdenas destacó las cualidades del líder que debe guiar al bloque de candidatos de La Gran Consulta.

“Este ha sido un maravilloso proyecto, empezamos de cero, esto empezó a incrementarse, fuimos creciendo y le fuimos diciendo a Colombia lo que nos habían dicho en la calle: que era únanse, únanse, lo podíamos hacer respondiendo a Colombia”.

Y aseguró: “Nos hemos encontrado con personas que éramos más amigas, menos amigas, con ideas políticas diferentes, y esto es la gran virtud de esto y aquí nos vamos conociendo y aquí hay un gran equipo, aquí hay un equipo que va a gobernar a Colombia”.

“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

“Lo que tienen que hacer ustedes es elegir quién va a ser el capitán, quién quieren que sea el líder, debe ser ecuánime, debe sacar el mayor talento de cada uno de los jugadores”, puntualizó el candidato Mauricio Cárdenas.

Más de Confidenciales

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

David Luna confesó el día que le empezó a dar miedo viajar en avión

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Daniel Oviedo reveló por qué le rechazó a Petro continuar en el Dane

Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila

Mauricio Cárdenas escogió a Vicky Dávila como la candidata que más le sorprendió de La Gran Consulta: “Nos habíamos dado mucho palo”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Manuel Galán responde a si está peleado con Carlos Fernando Galán: “Mi hermano es mi hermano”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Enrique Peñalosa habló del ‘corrientazo’ que vivió hace algunos días: “Fue un dolor fuerte”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.

Experto califica como “populista” y “electoral” la reducción de $500 en el precio de la gasolina

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda celebra decisión del CNE sobre la candidatura de Iván Cepeda: “Estamos cansados de los abusos del petrismo”

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.

“Siempre me opuse a que usaran la relación Colombia–EE. UU. como arma electoral”, dicen tras la reunión entre Trump y Petro

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Noticias Destacadas