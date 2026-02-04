Confidenciales

“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

La candidata contó cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido y qué consejos le da Álvaro Uribe.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 11:41 p. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, en el debate presidencial del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, en el debate presidencial del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero. Foto: ESTEBAN VEGA

En el debate de La Gran Consulta por Colombia, realizado en el marco del Foro Colombia 2026 organizado por SEMANA, los precandidatos presidenciales que aspiran a medirse este 8 de marzo respondieron una serie de preguntas rápidas.

El turno de Paloma Valencia llamó la atención. El director de SEMANA, Yesid Lancheros, comenzó la ronda con la siguiente pregunta: ¿qué le diría a José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal?

Como se sabe, Lafaurie escribió una dura carta de renuncia a esa colectividad, cuestionando el proceso de elección del candidato presidencial y pidiendo la escisión del partido.

Ante esa pregunta, Valencia apenas contestó: “Siguiente pregunta”.

La candidata habló de otros temas de su vida personal, por ejemplo, de su esposo, a quien definió como una persona de centro que “ahora vota por mí”.

“Les quité este votico”, agregó.

A la pregunta de cuál era el mejor regalo que había recibido en la vida, Valencia no dudó al responder: “Las tarjetas de Amapola, que son divinas y me llegan al corazón”. Y sobre cuál es el mejor consejo de Álvaro Uribe, aseguró que se lo dice permanentemente: “Hija, trabajar, trabajar y trabajar”.

YouTube video AL6ZLRXjlwM thumbnail

Paloma Valencia también afirmó que, si llega a la Casa de Nariño, será “una presidenta de tenis”, pues quiere “estar en todos los municipios de Colombia”.

