“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

En el debate de La Gran Consulta por Colombia, realizado en el marco del Foro Colombia 2026 organizado por SEMANA, los precandidatos presidenciales que aspiran a medirse este 8 de marzo respondieron una serie de preguntas rápidas.

El turno de Paloma Valencia llamó la atención. El director de SEMANA, Yesid Lancheros, comenzó la ronda con la siguiente pregunta: ¿qué le diría a José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal?

Como se sabe, Lafaurie escribió una dura carta de renuncia a esa colectividad, cuestionando el proceso de elección del candidato presidencial y pidiendo la escisión del partido.

Ante esa pregunta, Valencia apenas contestó: “Siguiente pregunta”.

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: fuerte choque entre Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón

La candidata habló de otros temas de su vida personal, por ejemplo, de su esposo, a quien definió como una persona de centro que “ahora vota por mí”.

“Les quité este votico”, agregó.

A la pregunta de cuál era el mejor regalo que había recibido en la vida, Valencia no dudó al responder: “Las tarjetas de Amapola, que son divinas y me llegan al corazón”. Y sobre cuál es el mejor consejo de Álvaro Uribe, aseguró que se lo dice permanentemente: “Hija, trabajar, trabajar y trabajar”.

Paloma Valencia también afirmó que, si llega a la Casa de Nariño, será “una presidenta de tenis”, pues quiere “estar en todos los municipios de Colombia”.