Mauricio Cárdenas vaticinó qué pasaría si alguno de los extremos, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, llegara a la Presidencia

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, vaticinó qué pasaría si Colombia tiene que elegir el próximo presidente entre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, o el de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella.

“Una segunda vuelta Abelardo versus Cepeda me produce preocupación. Hay muchas personas más institucionales, más moderadas, que no se van a ir a votar donde Abelardo. Así que para mí lo mejor para Colombia es que Paloma esté en la segunda vuelta porque eso asegura el triunfo frente a Cepeda. Abelardo versus Cepeda no está tan seguro”, consideró Cárdenas.

El exministro advierte que, si el congresista del Pacto Histórico llega a la Casa de Nariño, la paz total seguiría siendo una política de gobierno, así como las decisiones económicas que el presidente Gustavo Petro implementó en los últimos años.

“En manos de Cepeda sigue la paz total, siguen ganando espacio y fuerza los grupos armados organizados, sigue creciendo el narcotráfico, se meten con una constituyente, cambian las reglas de juego y en ese cambio de las reglas de juego se quedan en el poder mucho tiempo. Para mí eso es Cepeda. Él sigue con un mal manejo económico en esta situación de un déficit fiscal enorme y Colombia se sigue endeudando hasta que la bomba de tiempo explota. Es cuestión de tiempo”, expresó Cárdenas.

Mauricio Cárdenas les hizo pedido clave a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo para ganar la Presidencia

El escenario ante un eventual triunfo de De la Espriella, a juicio del exministro, tampoco sería el ideal para Colombia: “Abelardo es muy unidimensional. Claro que se necesita seguridad, ese es un pilar fundamental de nuestra estrategia, pero se necesita seguridad y más: inversión social, que el Estado llegue a las zonas donde ha estado ausente y más conciencia sobre los problemas de desigualdad y pobreza. Esa dimensión social está ausente en el discurso de Abelardo porque él cree que, en la medida en que haya seguridad, se resuelve todo. La seguridad es importante, pero no lo es todo”.

Cárdenas fue candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia y acompaña a Paloma Valencia en su objetivo de llegar a la Casa de Nariño con Juan Daniel Oviedo como fórmula.