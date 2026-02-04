Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la seguridad y por esa razón, los integrantes de la Gran Consulta por Colombia fueron consultados sobre este asunto.

Los nueve candidatos presidenciales coincidieron en que la prioridad desde el 7 de agosto de 2026 debe ser recuperar el territorio que está en manos de los grupos criminales que se han expandido por la ‘paz total’ del Gobierno Petro.

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y David Luna creen que si el país recupera la seguridad, otros sectores mejorarán automáticamente.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que la reincidencia es uno de los temas que más se debe trabajar porque ese factor está permitiendo que aumente la criminalidad.

“Tenemos que tener una política de las tres oportunidades; si una persona comete tres delitos seguidos, debe haber una pena alta. La reincidencia es un cáncer, las cárceles son escuelas del crimen”, dijo.

Por esa razón, cree que las cárceles deben ser productivas, para resocializar, y lugares de transformación para evitar que sigan siendo delincuentes.

“Una semana antes del atentado contra Miguel Uribe, el Gobierno Petro tenía listo un proyecto para que no hubiera justicia en contra de los menores de edad. Debe haber responsabilidad penal sobre los menores con proporcionalidad”, finalizó.

Vicky Dávila aseguró que las Fuerzas Militares deben tener más recursos para fortalecer sus capacidades, aunque descartó una nueva reforma tributaria para conseguir esos recursos.

“Reforma tributaria no; todos están preocupados por la seguridad y estamos pensando que los empresarios nos den, por ejemplo, un 1 % de sus utilidades, que sería un préstamo, porque se les devolverá en otros años a través de la renta. Esa plata se irá para la Fuerza Pública; hay que invertir y recuperar a las mejores Fuerzas Militares de la región”.

Dávila aseguró que el Estado debe combatir a los grupos criminales y que para eso deben tener el respaldo del Ejecutivo.

David Luna aseguró que se debe acabar todo tipo de negociación con los grupos criminales porque se han fortalecido y enriquecido con la paz total.

“El ELN es una banda de traquetos y mafiosos, controlan el territorio y hay mucha preocupación. A estos grupos hay que perseguirlos, no hay que tolerar que usen el delito político para lavar sus fortunas. Cuando el Estado persigue y captura, hay capacidad de derrotar a los ilegales y llevarlos a procesos de diálogo; antes es imposible y es lo que ha pasado con la paz total. El Gobierno Petro desmanteló la UIAF y los criminales están lavando sus fortunas”, dijo.

Enrique Peñalosa coincide en que la seguridad debe ser una prioridad porque la fuerza pública ha sido maltratada por el Gobierno Petro.

“El fortalecimiento de la fuerza pública debe ser una prioridad; vamos a canalizar los recursos necesarios para tener unas Fuerzas Armadas con todo el respaldo legal del Estado. Estamos en una guerra donde medio país está en manos de la criminalidad. No habrá delitos menores y lucharemos contra la delincuencia”, aseguró.

Mauricio Cárdenas aseguró que se debe hacer de manera urgente una cirugía al Inpec porque las cárceles son el principal foco de la delincuencia.

“Los delitos tienen que ver con las cárceles y mucho tiene que ver con el Inpec; el Inpec debe ser reemplazado. En las cárceles hay extorsión y es donde más se comete este delito”, dijo.

Agregó: “Debe haber trabajo con el sector privado para las cárceles; debemos invertir en tecnología para neutralizar las llamadas en las cárceles y frenar la extorsión. No más paz total y retomar el control territorial”.

Juan Carlos Pinzón reveló que dentro de su estrategia de seguridad se contemplaría la posibilidad de que muchos oficiales que ha retirado el Gobierno Petro regresen a las filas para combatir el crimen. “Hay oficiales que trabajaron fuertemente por el país para que dieran grandes golpes; me da pesar esas pérdidas. Pero para tranquilidad de Colombia, voy a implementar el plan cero tolerancia contra el crimen, 120 medidas detalladas donde hay llamamiento a la reserva activa y crearemos fuerzas de tarea conjunta, intervención y tener toda la tecnología. Vamos a volver a tener las mejores Fuerzas Militares; el país tiene que avanzar”.

Aníbal Gaviria considera que la Dirección Nacional de Inteligencia debería reestructurarse por todas las complicaciones que ha tenido en este momento. “Hay que cambiar toda la gente de inteligencia porque la gente que hay allí es afecta al Gobierno Petro y está haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer. Ese es un daño del Gobierno Petro; hay que recuperar la inteligencia. La seguridad no es de derecha ni de izquierda, eso es una falacia. Hay que apoyar a la Fuerza Pública. Más presupuesto.

Juan Daniel Oviedo tiene una opinión diferente a la de sus compañeros en cuanto a la manera en que se combatiría la inseguridad. Para el aspirante, no todo puede ser “plomo y chumbimba” y debe primar la educación.

“No, señor, nuestra estrategia es fortalecer las políticas de seguridad urbana para acabar con la extorsión; debe haber educación y prevención para lograr el control territorial. El control territorial no puede ser una promesa sin cumplir; debemos llegar a los territorios para acabar con el delito de la extorsión.

Finalmente, Juan Manuel Galán habló sobre cómo combatir los cultivos ilícitos, un tema que genera un amplio debate por el uso del glifosato.

“Debo decir que hay una alternativa para fumigar con otro compuesto del glifosato; hay investigaciones que permiten una esterilización de la mata sin hacer daño. Una estrategia contra el narcotráfico debe ir en contra del lugar en donde está la plata del narcotráfico. Es una estrategia que debe ir de la mano de las comunidades; las consultas previas no deben ser un lavado de manos del Estado”, dijo.