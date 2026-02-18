Gabriela Tafur confesó que, pese a estar casada, ella y su esposo viven en casa de sus suegros: “Todavía somos niños”

Rodeados de un escenario lleno de felicidad, Gabriela Tafur y Esteban Santos sellaron su historia de amor en el segundo semestre del año 2024.

La abogada y exreina de belleza dio el “sí” en el altar al hijo del expresidente Juan Manuel Santos en una ceremonia que reunió a sus seres queridos y a muchos a través de las redes sociales.

Desde entonces, Gabriela ha contado en distintas ocasiones que atraviesa una etapa muy feliz y que su relación está más fuerte que nunca. Sin embargo, también fue muy sincera recientemente al admitir en entrevista con Lo sé todo que no todo ha avanzado tan rápido como esperaban.

Aunque ya son marido y mujer, la pareja todavía no se ha mudado a su propio hogar. De acuerdo con lo que dijo la propia Gabriela, el plan de independizarse se ha demorado más de lo que tenían planeado, por lo que hoy en día siguen viviendo en la casa de sus suegros.

Inicialmente, Gabriela mencionó que su casa está en proceso de construcción y remodelación, y que por esta razón, luego de vivir junto a su esposo en Estados Unidos mientras ambos hacían una maestría, hoy están de vuelta en Colombia en la casa de los padres de Esteban.

Gabriela Tafur compartió las románticas fotos de su boda Foto: Redes sociales

“Estamos donde mis suegros porque mi casa está en proceso de... Esperemos que ya el próximo me esté, por Dios. Ha sido una relación muy rara porque nos ha tocado las duras y las maduras en muy poco tiempo y ha sido muy chévere [...]”, dijo la exreina iniciando la conversación.

El presentador dejó al aire la pregunta de si pensaron como pareja en algún momento alquilar un apartamento amoblado para no vivir más con sus suegros, pero confesó que no tomaron esa opción porque les parecía muy desgastante el tema de tener que hacer doble mudanza.

“Doble mudanza me parece durísimo [...] Nosotros nos casamos en septiembre de 2024 y los regalos del matrimonio están en bodega todavía. Todavía somos niños, estamos con mis suegros, con los papás de Esteban”, añadió.

Gabriela destacó que, aunque muchos creen que vivir con los suegros puede resultar incómodo, los suyos “son 10 de 10 y son los más generosos. Son superconsentidores”. Sin embargo, habló de sus deseos de tener pronto su hogar junto a su esposo: “Ya el que se casa quiere casa”.

En cuanto al hogar que tendrá próximamente con Esteban, afirmó que es un lugar soñado.

“Es un apartamento que estamos muy ilusionados de tener, tiene espacio para expandir la familia más adelante. Tiene el clóset que me sueño y que me merezco”, dijo, recalcando que la demora ha sido por parte de ella porque, en cuanto lo vio, dijo que su ropa no cabía allí y lo mandó a expandir.

En cuanto a lo que dijo anteriormente de expandir la familia, afirmó: “La idea es tener familia más adelante. Ahorita no, porque no tengo tiempo, pero sí quiero tener hijos”.