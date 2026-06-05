Números de Walter Mercado para ganarse la lotería: un golpe de suerte para los signos este 6 de junio

La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Aunque falleció en el año 2019, actualmente continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental para los creyentes en las energías del universo.

Para el sábado 6 de junio, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los asuntos relacionados con inversiones y negocios toman protagonismo. Será una jornada favorable para evaluar proyectos económicos, aunque se recomienda actuar con prudencia antes de firmar documentos importantes.

Números de suerte: 10, 14 y 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La recomendación principal es evitar relaciones complicadas o situaciones sentimentales que generen inestabilidad. Será un buen momento para alejarse de patrones negativos y enfocarse en vínculos más saludables y duraderos.

Números de suerte: 49, 7 y 13.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La sinceridad y la confianza marcarán la jornada. Una persona cercana podría compartir una información importante que requerirá discreción y madurez. Escuchar consejos valiosos será clave para avanzar.

Números de suerte: 14, 27 y 16.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este signo tendrá mayor claridad sobre sus objetivos personales y profesionales. Será una etapa favorable para exigir lo que considera justo y buscar nuevas oportunidades de crecimiento. También será importante cumplir compromisos pendientes.

Números de suerte: 20, 2 y 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La capacidad de aprendizaje estará especialmente fortalecida. Los estudios, capacitaciones y proyectos grupales podrían traer beneficios cruciales a futuro. Además, las relaciones laborales mostrarán señales positivas.

Números de suerte: 32, 5 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad será una de las grandes protagonistas. El arte, la música, la cultura y las actividades que permitan desarrollar talentos personales tendrán un impacto positivo. También se recomienda prestar atención a la salud.

Números de suerte: 5, 42 y 18.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las emociones cobran relevancia. Será un momento para sanar heridas del pasado, dejar atrás resentimientos y concentrarse en el bienestar personal. El amor podría brindar nuevas oportunidades de felicidad.

Números de suerte: 27, 9 y 1.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los temas sentimentales ocuparán buena parte de la atención. La paciencia será fundamental para quienes buscan pareja, ya que las mejores oportunidades llegarán cuando menos se esperen.

Números de suerte: 14, 4 y 2.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La clave del día estará en mantener el control emocional. Evitar decisiones impulsivas permitirá aprovechar oportunidades laborales y económicas que podrían resultar muy beneficiosas.

Números de suerte: 22, 9 y 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será una jornada ideal para actualizar conocimientos y adaptarse a los cambios que están ocurriendo. La apertura mental ayudará a descubrir nuevas metas y caminos de desarrollo.

Números de suerte: 50, 16 y 31.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales y los nuevos romances estarán favorecidos. Además, la capacidad de comunicación será una herramienta valiosa para concretar negocios, acuerdos y proyectos a largo plazo.

Números de suerte: 18, 12 y 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad y la creatividad estarán en uno de sus mejores momentos. Ayudar a otros, compartir conocimientos y fortalecer la relación con amigos cercanos traerá satisfacción y crecimiento personal.

Números de suerte: 25, 16 y 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.