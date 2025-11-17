El certamen de Miss Universo 2025 se perfila como uno de los espectáculos más llamativos del próximo año, reuniendo nuevamente a mujeres de todo el mundo que destacan por su belleza, preparación y habilidades. Esta prestigiosa competencia internacional, que exalta la inclusión, el estilo y el rol protagónico de la mujer en la sociedad, llega a su edición número 74 con altas expectativas y una organización que promete sorprender.

Durante esta edición, el público será testigo de la elección de la nueva soberana mundial, quien tomará el lugar de Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca y actual Miss Universo 2024.

La final está programada para el 21 de noviembre de 2025 y tendrá lugar en el imponente Impact Arena, ubicado en Pak Kret, Tailandia. Este país, reconocido por su calidez y por ofrecer escenarios impresionantes, vuelve a ser anfitrión de la gala.

Semanas antes del gran día, las concursantes han participado en actividades culturales, pasarelas, labores sociales y rondas preliminares diseñadas para evaluar su personalidad, su capacidad de comunicación y su vocación de servicio. En estas jornadas han relucido nombres de algunas mujeres, quienes ya se perfilan como favoritas.

Una de las más comentadas ha sido Stephany Abasali, Miss Universe Venezuela, quien ha llamado la atención con su porte, su estilo y su belleza dentro del certamen. La latina ha escalado poco a poco, convirtiéndose en foco de reacciones.

¿Quién es Stephany Abasali?

Stephany Abasali es una joven de 25 años, nacida en Puerto Ordaz, estado de Bolívar, y la actual representante de Venezuela en Miss Universo 2025. Es hija de una familia con ascendencia siria-libanesa y con un amplio recorrido internacional a lo largo de su vida.

Es estudiante de economía en la Florida International University, ubicada en Miami, y cuenta con gran conocimiento en el impacto socioeconómico. De igual manera, tiene experiencia en otros reinados, pues concursó como Miss Turismo Venezuela 2023.

La latina tiene buen manejo del inglés, se desenvuelve con facilidad en las entrevistas y destaca por su escultural figura. Adicional a esto, la forma de comportarse y de modelar le han ayudado a quedar como blanco de comentarios.

En una entrevista que concedió a Hola!, Abasali fue contundente con sus enfoques y objetivos, centrándose en lo que deseaba hacer con la juventud en varios ámbitos.

“Quiero fomentar a los jóvenes a que busquen oficios, busquen ser profesionales, independientemente si van a instituciones o si van a academias. Que las mismas experiencias de vida o las oportunidades de trabajo que se les pueda llegar a presentar, tomarlas como algo que puedan sacarle provecho o desarrollo para su propio bienestar y de alguna forma u otra, poder mejorar el estándar de vida venezolano”, dijo.