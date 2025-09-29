Suscribirse

Muere a sus 26 años, Tyra Spaulding, exreina de belleza y finalista de Miss Universo Jamaica 2023

La noticia del fallecimiento de la joven que promovió la salud mental en su país ha conmovido al mundo.

29 de septiembre de 2025, 11:33 p. m.
Tyra Spaulding, exMiss Universo Jamaica, fue encontrada sin vida.
Tyra Spaulding fue candidata en Miss Universo Jamaica 2023 y su participación en el certamen de belleza le permitió hablar abiertamente de la depresión, un trastorno que sufrió durante varios años y que la convirtió en vocera y defensora de la prevención del suicidio.

Sin embargo, la noticia del fallecimiento de la joven de 26 años ha conmovido no solo a su país sino al mundo, gracias a su labor social en la que promovía el tema de la salud mental de jóvenes y comunidades de su país generó un impacto positivo.

Contexto: Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

Según el medio jamaiquino The Gleaner, la exreina fue encontrada el martes 23 de septiembre en su departamento por sus familiares. Además, se mencionó que La Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Fuerza de Policía de Jamaica informó que estaba colgada del cuello, pero el caso continúa en investigación.

De igual manera, la página oficial de Miss Universo Jamaica se pronunció y, a través de su perfil, publicó una imagen y un video en el que se observa a Spaulding modelando en una pasarela, un recuerdo acompañado de un emotivo mensaje en el que lamentaron la perdida.

Lamentamos profundamente la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano extraordinario. Su luz, gracia, belleza y bondad conmovieron a cada persona que conoció, dejando recuerdos imborrables. Su sonrisa iluminaba cada rincón, brindando calidez y alegría a quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, dice la primera parte de la descripción.

La organización también mostró su apoyo a familiares, amigos y seres queridos: “En nuestras más sinceras oraciones mientras celebramos la hermosa vida que compartió con nosotros”.

El último mensaje que compartió Tyra Spaulding en sus redes sociales

La finalista de Miss Universo Jamaica 2023 tenía un canal de YouTube en el que subía videos hablando de lo que pensaba o sentía en el momento. El último fue subido el jueves 18 de septiembre y sorprendió a sus seguidores con sus palabras.

Contexto: Ella es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia; sufrió una trágica pérdida que marcó su vida

Así que he llegado a la conclusión de que Dios no existe aquí en la tierra, de la manera en la que pensamos que existe. Creo que este mundo es demasiado malvado, demasiado perverso”, afirmó la joven, quien también agregó que fue creado de gente mala y corrupta.

La grabación dura 24 minutos y se llama Opinión impopular, haciendo referencia que es con base en lo que ella cree porque mucha gente no piensa igual, y en los comentarios se observa a algunos usuarios que están de acuerdo y otros aprovecharon para dejar una experiencia.

