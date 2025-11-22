Miss Jamaica, en UCI tras trágica caída en Miss Universe; familiares dan detalles y piden “oraciones”, pese a su grave estado

En la gala de Miss Universe 2025, celebrada la noche del jueves, 20 de noviembre, México logró llevarse la corona gracias a Fátima Bosch, quien se convirtió en la nueva reina universal de la belleza.

Días antes de la final, las concursantes llevaron a cabo una intensa agenda: sesiones culturales, desfiles en traje de baño, entrevistas privadas con el jurado y la tradicional presentación preliminar en vestido de gala.

Fue precisamente en esta última actividad donde se produjo un momento lleno de angustia y preocupación.

Miss Jamaica sufrió aparatosa caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una aparatosa caída al llegar al borde de la pasarela. La modelo no logró levantarse por sí misma, y esto causó una gran inquietud entre los asistentes.

La representante de Jamaica, la Dra. Gabrielle Henry, sufrió una caída en plena pasarela durante la Competencia Preliminar del Miss Universo 2025, dejando al público y a las redes sociales en shock. El accidente ocurrió al finalizar su presentación, y la candidata fue retirada en… pic.twitter.com/kCn5DFW7dm — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) November 19, 2025

Aunque la transmisión oficial no mostró el incidente, quienes estaban en el recinto captaron la escena en cámara y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

El personal médico intervino de inmediato, la acomodó en una camilla y la retiraron del escenario para trasladarla, según testigos, a un área de emergencias para hacerle una revisión más profunda.

Así está la salud de Miss Jamaica luego de caída en Miss Universo

A través de la cuenta oficial de Miss Universe Jamaica, se publicó un comunicado en donde se dio, con detalle, la actualización del estado de salud de Gabrielle.

“Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle ‘Gabby’ Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en Tailandia con su madre, Maureen Henry, asesoró a la organización sobre los últimos acontecimientos”, se lee inicialmente, como abrebocas, a revelar lo que ha pasado desde la caída del escenario.

Añade a lo anterior, se mencionó: “De acuerdo con el Dr. Henry-Samuels, ‘Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde’. El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”.

En este mismo comunicado, se informó que “la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza”, se lee.

En esta publicación, se pidió de manera respetuosa que no se hagan comentarios hirientes al respecto y que tampoco se brinde “información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia”.