Suscribirse

Gente

Miss Jamaica, en UCI tras trágica caída en Miss Universe; familiares dan detalles y piden “oraciones”, pese a su grave estado

A través de un comunicado, revelaron todo lo relacionado con el complejo momento que atraviesa la Miss Jamaica y su círculo cercano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

22 de noviembre de 2025, 5:17 p. m.
Miss Jamaica sufrió fuerte caída en Miss Universo.
Miss Jamaica sufrió fuerte caída en Miss Universo. | Foto: YouTube Miss Universe / X @FMRadioFuego

En la gala de Miss Universe 2025, celebrada la noche del jueves, 20 de noviembre, México logró llevarse la corona gracias a Fátima Bosch, quien se convirtió en la nueva reina universal de la belleza.

Días antes de la final, las concursantes llevaron a cabo una intensa agenda: sesiones culturales, desfiles en traje de baño, entrevistas privadas con el jurado y la tradicional presentación preliminar en vestido de gala.

Fue precisamente en esta última actividad donde se produjo un momento lleno de angustia y preocupación.

Contexto: ¿Parece otra? Así se ve Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, sin una gota de maquillaje; fotos dejan en evidencia el antes y el después.

Miss Jamaica sufrió aparatosa caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una aparatosa caída al llegar al borde de la pasarela. La modelo no logró levantarse por sí misma, y esto causó una gran inquietud entre los asistentes.

Aunque la transmisión oficial no mostró el incidente, quienes estaban en el recinto captaron la escena en cámara y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

El personal médico intervino de inmediato, la acomodó en una camilla y la retiraron del escenario para trasladarla, según testigos, a un área de emergencias para hacerle una revisión más profunda.

Así está la salud de Miss Jamaica luego de caída en Miss Universo

A través de la cuenta oficial de Miss Universe Jamaica, se publicó un comunicado en donde se dio, con detalle, la actualización del estado de salud de Gabrielle.

“Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle ‘Gabby’ Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en Tailandia con su madre, Maureen Henry, asesoró a la organización sobre los últimos acontecimientos”, se lee inicialmente, como abrebocas, a revelar lo que ha pasado desde la caída del escenario.

Añade a lo anterior, se mencionó: “De acuerdo con el Dr. Henry-Samuels, ‘Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde’. El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”.

En este mismo comunicado, se informó que “la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza”, se lee.

Contexto: Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

En esta publicación, se pidió de manera respetuosa que no se hagan comentarios hirientes al respecto y que tampoco se brinde “información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia”.

Por último, mencionaron: “Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúe la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia navega por este período difícil”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente Bolsonaro habría intentado fugarse a medianoche tras dañar su brazalete electrónico; esto dijo la Corte

2. Daniel Muñoz volvió al gol con Crystal Palace en la Premier: emotiva dedicatoria a su amigo fallecido

3. Bayern Múnich de Luis Díaz sigue imparable en la Bundesliga: goleó 6-2 a Friburgo

4. Paloma Valencia no quedó satisfecha con retractación de Gustavo Petro e instaurará acción de desacato en su contra por relacionarla con falsos positivos

5. Miss Jamaica, en UCI tras trágica caída en Miss Universe; familiares dan detalles y piden “oraciones”, pese a su grave estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss Universo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.