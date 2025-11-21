La coronación de Miss Universe 2025 dejó una noche llena de tensión y espectáculo el pasado 20 de noviembre del presente año. Siendo un evento seguido por millones de personas, el certamen concluyó con la elección de la nueva soberana mundial de la belleza.

Durante varias semanas, las aspirantes cumplieron un intenso itinerario que incluyó actividades oficiales, entrevistas con el jurado y presentaciones en traje típico, vestido de baño y gala.

El momento decisivo llegó entre admiración y aplausos: Fátima Bosch, representante de México, se convirtió en Miss Universe 2025 y recibió la corona y la banda de mano de Victoria Kjaer, la anterior Miss Universe, de Dinamarca.

A través de sus redes sociales, Fátima habló por su victoria luego de ser coronada y dijo: “Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo. Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”.

El cuadro final lo completaron la concursante de Tailandia, quien obtuvo el puesto de primera finalista, y la representante de Venezuela, que quedó como segunda finalista.

La elección no ha pasado desapercibida, pues luego de conocerse el triunfo de Bosch, las redes sociales se inundaron de comentarios divididos.

Mientras algunos celebraron su victoria, otros cuestionan la legitimidad del resultado y aseguran que el certamen habría estado manipulado, pues Omar Harfouch, exjurado del certamen, dio algunas pistas de esto.

Así se ve Fátima Bosch, Miss Universe 2025, al natural y sin maquillaje

Además de esta controversial victoria, otras conversaciones ha despertado Fátima Bosch, cómo el hecho de que recientemente se dieron a conocer y se viralizaron unas fotografías que dejan ver a la nueva Miss Universe sin una gota de maquillaje.

En su perfil de Instagram, la misma soberana de la belleza publicó tiempo atrás fotografías de ella sin maquillaje mientras disfruta sobre todo en la playa.

En estas fotografías, se puede apreciar a la nueva Miss Universe con su cabello totalmente rizado de un color más claro y con la cara totalmente al natural, sin maquillaje alguno.

Algunos de sus seguidores han dejado comentarios en este tipo de publicaciones, afirmando que tanto así como producida para eventos como el Miss Universe, se ve bella.