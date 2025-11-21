En la noche del 20 de noviembre se conoció que la nueva Miss Universo 2025 es Fátima Bosch, representante de México, que desde la preliminar del concurso logró conquistar no solo al jurado, sino también al resto del mundo con su carismática personalidad y seguridad en las pasarelas.

Durante su participación en el certamen brilló en cada uno de los desfiles, como en el de la presentación diciendo su nombre y el de su país, en el vestido baño y el de vestido de gala. Además, en la ronda de preguntas individuales en la que tuvo que responder sobre cómo usaría el título para crear un lugar seguro para las mujeres, fue halagada.

A partir de su victoria, la mexicana se convirtió en la nueva mujer que tome el rol de embajadora de la organización durante un año y viaje por el mundo para promover causas sociales y ser un portavoz.

Miss Mexico, Fatima Bosch siendo felicitada por sus compañeras de concurso (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) | Foto: AFP

Lo que Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, recibiría mensualmente

Al coronarse como la nueva reina, la Miss Universe México obtendrá grandes premios y beneficios que le permitirán cumplir con las funciones que se le deleguen durante este periodo en el que deberá asumir nuevos retos y contribuir de manera significativa a la sociedad.

Aparte de todos los lujos a los que Bosch podrá acceder, uno de los beneficios es un sueldo mensual de 50 mil dólares, alrededor de más de cien millones de pesos colombianos. Esto con el fin de cubrir sus compromisos y gastos diarios, así como personales.

¿Quién es Fátima Bosch?

La Miss Universo 2025 tiene 25 años, logró consolidar su carrera en el modelaje luego de haber participado y ganado en el certamen Flor de Oro Tabasco, en el que representó a su municipio Teapa.

Según algunos medios, la mexicana estudió Diseño de indumentaria y moda en la Universidad Iberoamericana, en la escuela estadounidense Lyndon Institute y también se formó en la academia de arte más grande de Italia, Nuova Accademia di Belle Arti (NABA).

También se ha destacado por ser una mujer fuerte, pues durante su infancia atravesó por varios momentos difíciles y desafíos personales que la impulsaron para hoy en día participar en proyectos sociales.