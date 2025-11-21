Después de haber conocido el top 30 y a 12 de las candidatas que conquistaron al jurado de este importante certamen, llegó la última ronda, que acercaba a la gran final y a conocer a la Miss Universo 2025 y sucesora de Victoria Kjær Theilvig

Aunque Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, se posicionaba como una de las favoritas y había logrado destacar en las diferentes pasarelas, no clasificó en el top 5.

Top 5 de Miss Universo y las respuestas a las preguntas individuales

Primera candidata

Praveenar Singh, Miss Tailandia, fue la primera en escoger el sobre y le correspondió el jurado número ocho, quien le preguntó que si tuviera la oportunidad de hablar en frente de las Naciones Unidas, cuál sería el tema que escogería y por qué.

“Si tuviera que hablar en frente de las Naciones Unidas sería sobre los objetivos de desarrollo sostenible, hablaría de la equidad, porque pienso que estamos hablando de respeto, de tener las mismas oportunidades entre todos. Yo pienso que necesitamos tener el mismo respeto en el lugar de trabajo y en casa, quiero animarlos a todos para que levanten su voz por la equidad de género”, respondió.

Segunda candidata

Ahtisa Manalo, representante de Filipinas, le respondió al jurado número siete: “Como embajadora global o ciudadana global, ¿cuál sería tu contribución a la humanidad?”.

La Miss afirmó: “Yo quiero ser la esperanza para las personas. Yo tengo un origen muy pobre y yo, de hecho, tuve que ayudar a mi familia desde los 10 años para salir de la pobreza. Aquí quiero mostrarle al universo que estoy aquí, que estoy en frente como Miss Universo, porque pude salir de esas situaciones, porque trabajo muy duro, porque persistí y peleé por lo que quería”.

Tercera candidata

El tercer lugar, ocupado por Stephany Abasali, Miss Venezuela, debió hablar sobre cómo usaría sus plataformas para promover la empatía y el entendimiento, teniendo en cuenta las diferencias culturales que existen y dividen al mundo.

“Le doy las gracias a Dios porque tengo la oportunidad de vivir en este momento de la historia, porque he podido crecer entre diferentes culturas y tener el entendimiento de que la empatía entre la gente es importante, y tener comunicación entre los diferentes idiomas. Pienso que esta plataforma nos da acceso y nos enseña que nosotras como mujeres podemos ser modelos a seguir en cuanto al futuro, los chiquitos, los ancianos y que dependemos de nosotras mismas para marcar una diferencia”, dijo.

Cuarta candidata

A Fátima Bosch, quien logró ser la ganadora del certamen y ser coronada como Miss Universe 2025, el jurado número uno le preguntó acerca de los desafíos que atraviesa una mujer en el 2025 y cómo usaría el título para crear un lugar seguro para ellas.

“Como mujer y como Miss Universo, yo levantaría mi voz al servicio de los demás, porque hoy en día estamos aquí para poder alzar nuestra voz, hacer un cambio y poder hacer una diferencia, porque somos mujeres muy valientes, que entendemos que queremos marcar la historia”, respondió.

Quinta candidata

La última en tomar el micrófono y hablar fue Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y, según el sobre escogido, respondió a la pregunta: “¿La educación en hoy en día se enfoca en el conocimiento, pero no siempre en las habilidades emocionales, ¿qué habilidad emocional piensas que debería ser enseñada a cada niño en el colegio y por qué?”.

“Como una mujer que tiene una fundación sobre educación, pienso que es muy importante que podamos enseñarles a las jóvenes a quererse a sí mismas, por eso mi eslogan es: ‘asume tu identidad, porque si tú te amas a ti misma, si tú tienes esa confianza en ti misma puedes brillar en el mundo’. Así que, quiero invitar a todo hombre y mujer a que sean auténticos y puedan brillar”, contestó.

Esta primera ronda de preguntas fueron parte del filtro para que los jurados tomarán la decisión de escoger a la ganadora de este importante certamen de belleza.