Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

La noche del jueves 20 de noviembre estuvo llena de brillo, nervios y alta expectativa, pues se celebró la gala de elección y coronación de la nueva Miss Universe 2025.

Desde el 2 de noviembre, Tailandia, sede oficial de la edición número 74 del certamen, recibió a 130 aspirantes procedentes de distintos países, todas con la esperanza de conquistar la corona que hasta entonces pertenecía a Victoria Kjaer, de Dinamarca.

Durante las semanas previas, las participantes cumplieron una apretada agenda que incluyó presentaciones en traje típico, desfiles en vestido de baño y gala, además de entrevistas y actividades oficiales.

En la noche oficial, el anuncio llegó entre aplausos: Fátima Bosch, Miss México, fue coronada como la nueva Miss Universe 2025.

En el top 3 la acompañaron Stephany Abasali, Miss de Tailandia, como primera finalista, y Stephany Abasali, Miss de Venezuela, quien obtuvo el puesto de segunda finalista.

Desde que se conoció que Fátima Bosch es la nueva Miss Universe, se ha desatado un centenar de reacciones, tanto positivas como negativas, ya que muchos afirman que el resultado estuvo arreglado y comprado.

Exjurado de Miss Universe habló de la “falsa” victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza

Días antes de que llegara la noche de elección y coronación, dos jurados internacionales renunciaron al concurso. Uno de ellos, el compositor y empresario libanés Omar Harfouch, argumentó que había descubierto irregularidades en el certamen y, por ello, decidió no continuar.

Luego de su renuncia, Omar siguió revelando detalles que había encontrado en el certamen, pero, después de conocer que se anunciaba a Miss México como la ganadora, se pronunció en sus redes sociales y la llamó “falsa ganadora”.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en el American HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría”, escribió inicialmente.

El empresario escribió en su publicación que, presuntamente, el dueño del certamen tendría negocios con el papá de la nueva soberana de la belleza mundial.

“[…] porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO”, añadió.

Por otro lado, afirmó que Rocha y su hijo se dirigieron a él antes de que renunciara para pedirle que votara por Fátima, dejándole ver que sería “bueno para nuestro negocio”.