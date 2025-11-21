Destapan video de lo que habría pasado tras coronación de Miss Universo 2025: “La gente salió decepcionada”

Miss Universo celebró una nueva edición en la noche del 20 de noviembre, rodeándose de miradas que lo ven como uno de los concursos de belleza más destacados del planeta. En esta ocasión, representantes de numerosos países se reunieron con el objetivo de conquistar la ansiada corona y ocupar el lugar que deja Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 y delegada de Dinamarca.

Tras desfilar en las distintas etapas del certamen —como la presentación en traje de baño, los atuendos típicos y los elegantes vestidos de gala— finalmente se reveló el nombre de la nueva soberana. La ganadora asumirá durante un año el papel de vocera oficial de la organización, viajando por distintos países y apoyando diversas causas sociales.

El título quedó en manos de Fátima Bosch, representante de México, quien fue proclamada Miss Universo 2025. Desde las rondas preliminares ya figuraba entre las favoritas, pues su desempeño logró cautivar tanto al jurado como al público, además de la polémica que la rodeó desde el inicio.

Sin embargo, las miradas de los usuarios de redes sociales se posaron en un inesperado momento que se habría vivido tras la coronación. Un video, que fue difundido rápidamente, tomó fuerza y evidencio la inconformidad que tendría el público tras la elección de la ganadora.

En las imágenes, compartidas por Daniel Montañez, creador de contenido especializado en reinados y certámenes, se logra ver a las afueras del lugar cómo los ánimos estaban alborotados. Muchas personas estaban alegando, abucheando, haciendo gestos con sus manos y gritando muy molesta por el triunfo de México.

“Escuchen y vean lo que está sucediendo en estos momentos a las afueras del recinto en donde se realizó Miss Universo. La gente salió triste, molesta, decepcionada y enojada con lo que se vio esta noche”, dice el hombre, mostrando también su inconformidad.

“Un certamen en el que la gente ya no cree”, agregó, mientras señalaba que todo en esta elección presentaba presuntas irregularidades.