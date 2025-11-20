9:41 a.m.: Recuento de la preliminar en traje de gala

La final de Miss Universo 2025 se transmitirá en vivo este jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 p. m. Los fanáticos podrán seguir el evento a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, mientras que otros podrán disfrutar de la coronación por medio de la transmisión del Canal RCN.

La gala se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 (Tailandia) en el majestuoso Impact Arena de Pak Kret. Se espera una noche llena de sorpresas, teniendo en cuenta que las candidatas latinas son quienes más destacan en esta oportunidad.

Minuto a minuto del Miss Universo 2025

6:25 p.m.:

Claudia Bahamón se pronunció y envió mensaje a Vanessa Pulgarín

A través de su cuenta oficial de Instagram, Claudia Bahamón, presentadora del Canal RCN que acompañó a Vanessa Pulgarín en su paso por el reality colombiano que la seleccionó para portar la corona y llegar a Tailandia en representación del país, le dedicó unas tiernas palabras en medio del especial momento que atraviesa.

“Esta noche el corazón de Colombia late un poquito más fuerte porque tú estás lista para representarnos en Miss Universo. Tuve el privilegio de verte crecer en el reality de Miss Universe Colombia, y de acompañar ese proceso tan tuyo donde te fuiste descubriendo, fortaleciendo y convirtiéndote en la mujer que hoy brilla frente al mundo”, escribió.

4:15 p.m.:

Vanessa Pulgarín está lista para representar a Colombia en Tailandia

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 896 mil seguidores, Vanessa Pulgarín presumió el llamativo traje que lució en honor al oro y a las culturas precolombinas que trabajaron con este material.

“Esta es mi tierra, diosa del Oro Precolombino. Diseñador Alfredo Barraza”, escribió.

2:25 p.m.:

Presentadores del Miss Universo 2025

De acuerdo con la información que se dio a conocer, y que fue registrada en distintos medios como Hola!, los conductores de la ceremonia de coronación serán Jacky Bracamontes y Danilo Carrera.

11:05 a.m.:

Abrebocas de la noche de coronación

Las redes sociales de la organización dieron un nuevo abrebocas con fotos realizadas con los trajes de gala, reflejando cómo lucen todas las participantes.

9:41 a.m.:

A unas horas de que inicie la ceremonia, la organización revivió la noche preliminar, donde las candidatas lucieron sus trajes de gala y fueron evaluadas por el jurado.

Every step tells a story. Every gown commands the room. Evening Gown at its finest. 👑💛 pic.twitter.com/O3prL8Nz7J — Miss Universe (@MissUniverse) November 20, 2025

9:30 a.m.:

Miss Universo se despide de Victoria Kjaer

La organización de Miss Universo aprovechó el 19 de noviembre para enviar un sentido mensaje a la Miss Universo 2024, quien desempeñó un gran papel en el terreno internacional.

“Un día antes de ceder su corona, Victoria sigue demostrándonos su fortaleza, su corazón y el propósito que la ha guiado a lo largo de este increíble año. Nos inspira constantemente con su autenticidad y la mujer en la que se ha convertido, y no podríamos estar más orgullosos de ella”, se lee en el post de X.