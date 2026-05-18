Katherine Porto, sin pelos en la lengua: “No estamos en competencia con los hombres”. Vea lo que pasó

Uno de los temas que más genera debate en el país es el feminismo, un asunto del que muchas mujeres prefieren no hablar para evitar incomodidades o discusiones en redes sociales.

Sin embargo, la actriz Katherine Porto fijó su postura y explicó por qué, para ella, este tema, que ha servido para reivindicar los derechos de las mujeres, no debe ser utilizado para generar diferencias con los hombres o con quienes piensan distinto.

“Es un tema que ha tenido mucha fuerza. Pienso que todo en exceso es malo. Tiene que haber un equilibrio y estamos en una época en donde nos hemos enfocado en el emperramiento femenino y se nos ha olvidado que somos un complemento y que no estamos en competencia con los hombres porque son seres humanos como nosotras”, dijo la actriz.

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Como para ella el feminismo no debe convertirse en una competencia con los hombres, considera que los conceptos deben explicarse muy bien para evitar confrontaciones innecesarias.

“Hay que entender que todos venimos a vivir una experiencia en la que tenemos que evolucionar como seres humanos, sin importar si eres hombre o mujer”, agregó.

No obstante, reconoce que a través del feminismo se han logrado victorias que no se pueden desconocer, pero asegura que lo que no comparte son los excesos: “Ahora, sí ha habido mucha desigualdad, lo sabemos a través de la historia, pero creo que nos estamos pasando un poquito porque, si vamos de lucha en lucha, terminaremos en guerra. Hay que crecer entre todos”.

Asegura que en Colombia y en el mundo hay muchas mujeres exitosas que ocupan cargos importantes, ganan buen dinero y han demostrado que pueden realizar las labores que les encargan sin entrar en competencia con los hombres.

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“Me considero una mujer exitosa porque he logrado hacer lo que he querido en la vida y no se trata del dinero, sino de hacer lo que uno quiere. Para mi el éxito ha sido encontrar la paz y la tranquilidad“, añadió.

Sin Filtro, con Katherine Porto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y agregó: ”Es tener la vida que uno quiere, estudiar lo que uno quiere para salir adelante, así que soy exitosa“.

Finalmente, aseguró que la felicidad está por encima de todas las cosas y que en los procesos que ha tenido se ha dado cuenta de lo realmente importante y que no son las cosas materiales:

“La vida es de uno, de nadie más. Así que es muy importante que uno sepa qué hacer con la vida: ¿Destruirla o hacerla chévere?”.

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