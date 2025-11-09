Expulsan a Yina Calderón de ‘La Mansión de Luinny’; participante fue víctima de violento golpe

En las últimas horas, Yina Calderón protagonizó una nueva polémica dentro de La Mansión de Luinny, pues agredió a una de sus compañeras y preocupó a miles de personas en internet.

La situación se presentó luego de que la colombiana llegara a la habitación de maquillaje para arreglarse el cabello y tan pronto encendió el secador de pelo, de este salió una gran cantidad de harina de trigo, lo que desató su furia y la hizo explotar contra de sus compañeros.

Yina Calderón, creadora de contenido. | Foto: Instagram @yinacalderontv

Se trata de Ana y Piry, quienes han tenido algunos inconvenientes con Yina dentro del reality, por lo que la exparticipante de La casa de los famosos los buscó en el lugar y los confrontó frente a las cámaras.

“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, mari#@, casi me quedo ciega. ¿Quién de ustedes dos me echó harina en el secador para que me cayera en los ojos? Digan, zorr*#, ¿dónde está la otra travesti? ¿Quién fue? Casi me quedo ciega. Exijo que Luinny me diga ya, ¿por qué no frentean? (...) La que haya sido que se atenga, así nos toque irnos a todas", fueron las palabras con las que Yina Calderón estuvo reclamando.

Sin embargo, ninguno de sus dos compañeros aceptó las responsabilidad y afirmaron no tener la culpa de lo que estaba ocurriendo.

Después de algunas horas, cuando las estrellas disfrutaban de un momento tranquilo en la zona de las piscinas, Yina Calderón arrojó a Piry al agua y generó pánico entre sus compañeros, pues según mencionaron, al caer, se dio un fuerte golpe en la cabeza con el borde de la estructura.

Al observar lo ocurrido, todos corrieron a sacarlos del agua y socorrer a Piry, quien se mostró afectado por la situación.

“¿Nadie se ha puesto a pensar que se hubiera pedido desnucar?”; ”Tienen que expulsar a Yina”; “La Piry de verdad, se pudo haber muerto, señores”; “Expulsemos a Yina, eso es intento de homicidio”; “Si se habla de expulsión debe ser para ambas porque ambas fallaron, si sacan a Yina de la competencia, adiós, ella es la que ha dado el contenido”; “Yina se aprovechó de que la Piry es un hombre y no se la iba a devolver” y “Señores, los realities son un juego mental, ese es el punto. Fuera, Yina”, son algunas de las palabras que compartieron los usuarios de redes sociales tras el enfrentamiento.

Después de lo ocurrido, Luinny citó a Piry y a Yina para hablar de lo ocurrido y tomó una fuerte determinación.

“Lamentablemente, Piry recibirá una sanción por provocación, de la tabla de posiciones y de los puntos que tiene, va a pasar a cero puntos, entendemos que hubo una provocación y entendemos que de sí eso no hubiera pasado, no se hubiera dado el malentendido. En el caso de Yina, con el dolor de mi corazón, tengo que decir que abandonas la mansión en este momento”, mencionó Luinny.

Esto generó un fuerte debate entre los participantes:

Yina Calderón: “Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero mi papá nunca me ha puesto la mano, mi mamá tampoco en toda su vida y yo no me dejo de nadie".

Luinny: “Tú sabes que estaba la regla de la violencia”.

Yina Calderón: “Sí, pues se me fue un poquito la mano porque la ‘pajarraca’ empezó a buscar”.

Piry: No la saquen (...) aquí en la mansión de ahora en adelante, ella va a tener que pagar lo que me hizo hoy, no estoy de acuerdo con que la saquen, no la saquen. Ella no me hizo nada, esta noche yo la voy a pasar tranquila y en paz".