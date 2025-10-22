Yina Calderón destapó aterradoras amenazas tras pelea con Andrea Valdiri: “Terminamos muertas”

Luego de que Stream Fighters 4, uno de los eventos digitales más importantes del año se llevara a cabo el pasado sábado 18 de octubre, Yina Calderón ha estado recibiendo una gran cantidad de críticas, pues se rindió en medio del primer round contra Andrea Valdiri y dejó a muchos ansiosos por ver el enfrentamiento.

Sin embargo, las palabras ofensivas se habrían tornado en amenazas, según confesó la exparticipante de La casa de los famosos por medio de la más reciente transmisión de su programa digital El Escándalo TV.

Yina Calderón habló de lo ocurrido en el Stream Fighters 4 | Foto: YouTube Yina Calderón

“Quiero decir que si algo me llegase a pasar a mí, es responsabilidad de Westcol, porque ese mismo día del evento apoyó para que todo el mundo empezara a tirarme botellas y ustedes no saben lo que yo viví, no fue nada grato. Obviamente, yo lo soporté porque yo ya estoy acostumbrada, pero de todas maneras”, dijo frente a los miles de personas que se conectaron a su en vivo.

Además, se refirió a Dímelo King, popular creador de contenido que ha estado comentando en sus redes sociales con respecto a lo sucedido en Stream Fighters, y las palabras utilizadas no han sido de su agrado, pues siente que pueden llegar a inducir a la violencia.

“También yo creo que hay alguien que está incitando al odio y me duele porque es una persona que yo admiro y respeto, es una persona de la que yo siempre he hablado bien y no voy a hacer lo contrario porque me parece un man muy pro, pero ‘Dímelo King’ tú no eres quien para decir si ‘una villana’ termina mal. Hoy dijo que las villanas, como yo, terminamos muertas y eso solo incita al odio”, afirmó.

Finalmente, se sinceró y confesó lo complicado que fue para ella pararse sobre el cuadrilátero y tener la presión de pelear y competir frente a miles de personas que esperaban verla caer.

“Yo siento que él ni siquiera sabe lo que yo viví en ese ring, no ha hablado conmigo como para que entienda mi punto de vista, y siento que decir todas esas palabras tan fuertes, lo convierten en un cobarde”, aseguró.

A través de la sección de los comentarios, muchos expresaron sus opiniones y generaron debate con respecto a la situación.