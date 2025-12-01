El pasado 30 de octubre se llevó a cabo el gran estreno de La Mansión de Luinny, un reality que adaptó el formato de reunir a algunas de las estrellas más destacadas de distintos países de Latinoamérica para convivir en un mismo espacio y poner a prueba sus límites en materia de convivencia.

Tras un mes de encierro, los finalistas se enfrentaron a votaciones abiertas al público, pues eran los espectadores quienes debían elegir a la celebridad que ocuparía el primer lugar.

Karina García y Yina Calderón llegaron a la final del reality. | Foto: Montaje SEMANA | La mansión de Luinny

Entre las favoritas estaban las colombianas Yina Calderón y Karina García, exparticipantes de La Casa de los Famosos 2 del Canal RCN.

Pese a los esfuerzos de ambas por llevarse la corona y el premio económico, Karina arrasó en las votaciones y se convirtió en la primera ganadora de esta edición.

“Bueno, en este momento anunciamos que el participante que se lleva 100 mil dólares de la primera edición de La mansión es Karina (...) se lleva 100 mil dólares Karina García, de Medellín para el mundo”, dijo Luinny, el dueño del show y quien invitó a las estrellas a participar en el mismo.

Muchos de los seguidores de Karina quedaron sorprendidos con la llamativa suma de dinero que recibirá en los próximos días, pues al hacer la conversión a pesos colombianos da un aproximado de 415 millones de pesos, es decir, 15 millones más que el premio ofrecido por La casa de los famosos.

Sin embargo, es importante resaltar que su duración fue de solo 30 días, a diferencia del reality colombiano, que tuvo un total de cuatro meses de grabación.

Como era de esperarse, la mujer recibió miles de halagos y mensajes de felicitación en redes sociales, pues fue una de las participantes más apoyadas a lo largo de la competencia.

“Me siento tal feliz que puedo llorar”; “quisieron quitarle protagonismo... Y ya perdieron mil seguidores después de anunciar a la ganadora”; “la más dura de la mansión” y “eso, reina preciosa, felicidades”, son algunas de las palabras que se leen.

Hija de Karina García se pronunció por su triunfo en ‘La mansión de Luinny’

Por medio de sus redes sociales, Isabella Flow, hija de Karina García, no dejó pasar desapercibido el momento y se mostró orgullosa del trabajo que su mamá realizó a lo largo de las semanas.