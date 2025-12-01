Antes de que Karina García se convirtiera en la ganadora de La mansión de Luinny, su hija Isabella Vargas, decidió hablar en sus redes sociales sobre su mamá y un tema que ha estado circulando en internet.

En las historias, la joven empezó contando que antes de la gran noche de la final del reality que se llevó a cabo en República Dominicana, pudo visitar a su mamá fuera de la casa y darle mucho ánimo. Además, aprovechó para pedirle a sus seguidores que estuvieran muy pendientes y las siguieran apoyando para poderse llevar la victoria.

Luego, Isaflow, como se ha dado conocer en el mundo digital, se refirió a un delicado tema en el que se ha visto involucrada después de unos comentarios que han generado reacciones y por los cuales ha recibido múltiples mensajes, entre ellos, criticando a su mamá por ser quien le “consigue” clientes.

“Gracias a Dios, yo soy una persona muy fuerte que a mí este tipo de cosas las sé manejar muy bien y no me suelen afectar mucho, pero ya de verdad se meten con cosas muy delicadas”, dijo, explicando que no había hablado de lo sucedido porque no quería prestarle importancia, pero lo vio necesario.

“No crean todo lo que ven, muchachos, porque hay gente enferma de la cabeza, pero enferma mal de la cabeza que está utilizando estos métodos de la inteligencia artificial para hacer cosas que uno dice: ‘¿qué necesidad?’”, agregó, pues recientemente se hizo viral un video en el que supuestamente estaba hablando con hombres extranjeros.

Frente a los mensajes y acusaciones que recibió, aseguró que ambas habían decidido quedarse calladas, pero en esta ocasión las afirmaciones de Yina Calderón hicieron que ese ‘hate’ escalará a otro nivel y la joven prefiriera hablar para ponerle un alto.

“Siempre es lo mismo de que me busca clientes, por lo que genera esta señora (Yina). Nosotras siempre nos quedamos calladas, pero ya hasta el punto de hacer montajes como si yo estuviera teniendo relaciones con otra persona, ya eso si se pasa de la línea”, añadió, dando a entender que la grabación que circulaba y afirmaban ser ella con un hombre en un momento íntimo, no lo era.

Por último, mencionó que el tema de las aparentes videollamadas con extranjeros fue una publicidad que realizó, no es su forma de trabajar y tampoco está relacionado con Karina García.