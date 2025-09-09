En la noche del pasado domingo 7 de septiembre, Béele e Isabella Ladera volvieron a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que un video íntimo de ambos se filtrara en diferentes plataformas como X.

Desde que este clip, de aproximadamente seis minutos, salió a la luz, ha generado cientos de comentarios y reacciones tanto de internautas como de creadores de contenido y figuras públicas.

Uno de los últimos que habló fue el influencer Valentino Lázaro, quien no tiene nada que ver en la polémica, pero ha estado inmerso desde el inicio, ya que es el mejor amigo de Cara (exesposa de Beéle) y quien ha revelado ciertos datos de lo que ha sucedido entre ellos y la llegada de Isabella a sus vidas.

Hija de Karina García habló por polémica de Beéle e Isabella Ladera

Otra de las personas que recientemente se tomó sus redes sociales para hablar al respecto fue Isabella Vargas, la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García.

Beéle e Isabella Ladera hacen pública su relación tras la controversia por infidelidad que se viralizó en redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @beele y @isabella.ladera

En un inicio, Isabella fue clara en enfatizar que no veía el problema a la situación que todo el mundo le estaba viendo, ya que estaban haciendo algo normal como pareja en su momento. Además, dejó claro que le importaba poco lo que la gente opinaba de su comentario.

“Hoy voy a hablar de algo y a mí no me importa si me funan, si no me funan, si piensan lo contrario... si una cosa o la otra. ¿Cuál es el bendito problema del video con Isabella y Beéle?, o sea, ¿cuál es el fucking problema? Ellos están disfrutando normal, dónde está escrito de qué manera o no se tiene que hacer, ¿Dónde está escrito?“, dijo Isabella.

Momentos más tarde volvió a pronunciarse, ya que recibió muchos comentarios de personas que no veían normal el hecho de que ella, con tan solo 18 años de edad, estuviera hablando del tema.

“Ay no, ¿qué es esto? ¿Qué hace una niña hablando de estos temas? Niña, váyase a estudiar, ay no, Dios mío. Ay no, ¿qué dije? váyanse a trabajar ustedes ome doble moral todos es lo que son. Porque claro, si están listos para dejar un comentario de hate, para dejar una crítica, para insultar a alguien en una foto, en un TikTok, pero para hablar de un tema como lo es tan normal, algo que cero tiene tabú en esta sociedad que estamos, ahí si...“, afirmó.