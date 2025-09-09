Sale a la luz supuesta verdad de Isabella Ladera y su plan para “arruinar” a Beéle; Valentino Lázaro la expuso: “Se me ocurre acabarlo”

Desde hace un tiempo, la influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle han estado en el centro de la polémica, luego de que se dieran a conocer versiones que señalaban al artista de haberle sido infiel a su entonces esposa, Camila Rodríguez.

Luego de hacerse pública la separación entre Beéle y Cara (como también es conocida Camila), Isabella fue blanco de duras críticas en redes sociales, donde se la acusó de haber sido la responsable de la ruptura.

Isabella Ladera y Beéle encienden las redes | Foto: Instagram @beele

Ante estas acusaciones, Isabella aseguró en un video que nunca tuvo la intención de causar daño a otra mujer.

Sin embargo, la polémica volvió a encenderse la noche del pasado 7 de septiembre, cuando se difundió en la red social X un video íntimo protagonizado por Isabella y Beéle, que dura aproximadamente seis minutos.

Valentino Lázaro lanzó prueba contundente en contra de Isabella Ladera

Aunque su romance concluyó hace meses, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de comentarios y reacciones, sobre todo de una persona que, aunque no está involucrada, sí está inmersa por ser el mejor amigo de Camila: Valentino Lázaro.

En un video del pódcast Dímelo King, sale el reconocido influencer hablando de la situación y revela un audio donde se escucha a la modelo venezolana hablando de su plan.

“Y, a mí, se me ocurre acabarlo. Se me ocurre, darle donde más le duele”, decía Isabella.

Valentino tomó la decisión de indagar más en los planes de la venezolana. “Yo le digo: ‘Cómo así que quieres destruir a Beéle’. Y ella me dice: ‘Sí’. Y yo le digo: ‘¿Qué quieres hacer?’, siguiéndole la cuerda, porque a mí me vale ver... y yo soy chismosa”, dijo.

“Viene ella y me dice: ‘Quiero destruirlo y darle donde más le duele’. Después de que ella me dice que le quiere destruir la vida, ella ya sabe que ese video está rondando donde ella acusa al equipo de trabajo, porque ella lo acusa, yo no”, agregó.

De igual forma, Valentino dio a entender que para él, es ella la responsable de la filtración de ese video, ya que, según demostró con ciertas capturas de pantalla, ella tenía conocimiento de dicho clip desde el 9 de junio de este año.