Desde hace meses, la venezolana Isabella ladera y el cantante colombiano Beéle se convirtieron en una pareja polémica, luego de que el artista aparentemente le fuera infiel a su esposa, Camila Rodríguez, con quien en este momento tiene una disputa legal.

Desde que se dio a conocer la ruptura amorosa de la pareja, Isabella recibió centenares de críticas, ya que bastante se dijo por haber sido la tercera en discordia, lo que ella contestó que su intención jamás había sido lastimar a otra mujer.

Recientemente, en la noche del pasado 7 de septiembre, y pese a que su relación terminó también hace meses, dicha pareja volvió a ser fuente de críticas y comentarios debido a un video íntimo de ambos que se habría filtrado en X, red social en la que rápidamente se viralizó.

Isabella Ladera y Beéle encienden las redes: sorpresivo anuncio tras rumores de separación. | Foto: Instagram @beele

Ninguna de las dos personas involucradas se ha pronunciado hasta el momento de manera oficial. Sin embargo, la venezolana ha estado activa en sus redes sociales, sobre todo en X y Threads, enviando algunos comentarios que muchos de sus seguidores y usuarios de las redes interpretan como indirectas al barranquillero.

Una de las que más ha resaltado es la siguiente: “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, escribió en Threads.

Para muchos, este comentario hace referencia a las mil críticas que la mujer está recibiendo en este momento, por lo que se pudo apreciar en dicho video que tiene una duración aproximada de seis minutos.

Al parecer, no es la primera vez que la mujer había dejado indirectas acerca de lo que iba a suceder, ya que también escribió: “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”, recibiendo así más de mil likes de sus seguidores.

Para las personas que han seguido esta infidelidad y ruptura amorosa, han dejado ver en redes sociales algo que les ha llamado la atención más allá del video íntimo y es que en ese clip se puede ver que el cantante luce su cabello de color rosa, el cual tenía cuando aún sostenía una relación de matrimonio con su esposa Camila e incluso le daban la bienvenida a su segundo hijo.