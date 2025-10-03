Karina García es una modelo, empresaria y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos, reality show en el que conoció al cantante Andrés Altafulla, comenzaron un romance y después, establecieron una relación.

Se convirtieron en una de las parejas más sonadas del momento y aunque demostraron su amor a través de sus redes sociales, los rumores de una posible se reavivaron cuando los seguidores afirmaron que ya no publicaban contenido juntos.

En varias entrevistas, Altafulla no se refirió al tema ni desmintió lo que se decía y solo expresaba su admiración y amor por la paisa. Pero, el lunes 29 de septiembre, Karina subió a sus historias un mensaje en el que confirmaba que su relación había terminado.

“Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”, escribió.

También reveló que para ese momento ya llevaban casi 15 días de haber tomado la decisión, no mantenían ningún tipo de contacto y lo dio todo, pero que se encuentra en un proceso de soltar y seguir adelante con su vida.

Karina García y Altafulla terminaron su relación. | Foto: Instagram: @buendiacolombia

¿Karina García saldría con un seguidor?

La modelo alcanzó los cinco millones de seguidores en su perfil de Instagram y fue sorprendida por su amigo, el streamer Westcol, quien la invitó a cenar para celebrarle ese nuevo logro.

Al llegar al lugar, Karina fue recibida con un ramo de rosas y al entrar se encontró con una decoración que incluía más rosas y el número de la cantidad de seguidores que había alcanzado

Durante la salida, el youtuber y la modelo fueron a Dulcinea, una discoteca de Medellín, allí surgieron otros temas y cuando estabas revisando los mensajes que les habían enviado, Westcol le preguntó a Karina si saldría o ha llegado a sentir algo por un seguidor.

“Pues no, yo no sé”, respondió a lo de salir con un seguir, y agregó que se ha enamorado pocas veces, por lo que no ha llegado tener sentimientos por uno de ellos.

“Obvio, uno ve chicos guapos”, añadió. Sin embargo, no afirmó ni negó que sería una posibilidad que se podría dar en algún momento, dejando más dudas que respuestas.

Por último, Westcol le pidió que le mandará un mensaje a las personas que confían que ella ganará la pelea en Stream Fighters contra Karely Ruiz.