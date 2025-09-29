Karina García confirmó ruptura con Altafulla y lanzó fuerte sablazo: “Tenemos contacto cero”

El lunes, 29 de septiembre, Karina García, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, causó sorpresa en sus seguidores al publicar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que aseguró que su vínculo con Altafulla terminó.

“Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”.

Karina García y Altafulla.hablaron de su relación en 'Buen día, Colombia'. | Foto: Instagram: @buendiacolombia

Reveló que es consciente de que sus palabras pueden llegar a generar confusión, pues horas antes, Altafulla habló en un medio de comunicación sobre su vínculo, haciendo pensar frente a su público que se encontraban en un buen momento a nivel familiar.

“La verdad no es así. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

Manifestó que, en búsqueda de tener una conversación directa y sincera con sus seguidores, no se siente capaz de hacerlos pensar que permanecen juntos, por lo que decidió romper el silencio y exponer la situación, pese al dolor que está sintiendo.

¿Hace cuánto terminó la relación de los exparticipantes de ‘La casa de los famosos’?

Según reveló la modelo y creadora de contenido, han pasado dos semanas desde que tomaron la decisión de continuar por caminos separados.

“La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad. Sin embargo, he seguido mi vida entrenando, focus y motivada, porque recuerden que yo soy una mujer”.

Karina García confirmó su ruptura con Altafulla. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

Karina García hizo importante petición a sus seguidores

En medio del comunicado, la mujer habló de los proyectos en los que se ha venido encaminando, haciendo un importante requerimiento a sus fans y agradeciendo por el cariño que le dieron a su relación.

“Enfoquémonos en todas las cosas buenas que vienen, y lo más importante en seguir adelante. Estoy concentrada en mis proyectos, saben que se viene un gran reto para mí, seguiré avanzando y luchando por mis sueños siempre, no lo duden. Pido de corazón, respeto y comprensión en este momento que es tan vulnerable para mí. Gracias por estar, gracias por escucharme, y gracias por entender que detrás de todo esto, hay un ser humano, una mujer que siente”.

Finalmente, aclaró que no se arrepiente de lo vivido con el intérprete de Amigos nada más y manifestó haber puesto todo su empeño en que la relación fuera exitosa. No obstante, debido a diversos problemas que prefirió mantener privadas, dejaron de compartir tiempo juntos y oficializaron la ruptura.

“Fue un proceso que implicó muchas emociones para mi vida, no me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto, porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias, para mí es todo o nada. Sigo creyendo firmemente que el amor existe, y que es el sentimiento más lindo del mundo”.

La relación de los exparticipantes de 'La casa de los famoso' llegó a su fin. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall