Altafulla dejó claro lo que siente por Karina y reveló si la acompañará en su pelea

El cantante confesó sus sentimientos por la modelo y dejó claro lo que haría por ella.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

30 de septiembre de 2025, 8:20 p. m.
Altafulla reveló lo que siente por Karina García y si la acompañará en su pelea contra Karely.
Altafulla reveló lo que siente por Karina García y si la acompañará en su pelea contra Karely. | Foto: Captura de Instagram @altafulla / Tiktok @altafulla

Antes de que Karina García, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos, hablara de su relación y confirmará su ruptura, Altafulla había sido invitado especial en un programa radial en el que habló de su amor por la modelo.

En la entrevista con Los 40 Colombia, el cantante barranquillero confesó que no molesta que le pregunten por Karina, asegurando el gran amor que siente por ella y sus hijos, le desea lo mejor e incluso la acompañará en la pelea contra Karely Ruiz en Stream Fighters.

Contexto: Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

Kari está preparándose para la pelea. Este 18 aquí en Bogotá y estamos haciéndole fuerza para qué gané”, comentó.

La locutora Lu Da Silva aprovechó para preguntarle si en algún momento había pensado en enamorarse, a lo que Altafulla respondió que no porque aunque es muy “enamoradizo”, con la modelo sintió una conexión que no imaginó llegar a sentir.

Además, reveló que su mamá le había dicho que no quería verlo relacionarse con nadie cuando ingresará al reality, pero no le fue posible y dijo: “Yo aguanto un mes, pero ya dos meses no. Mami yo te respondo por el primer mes”.

@los40colombia

Aunque @altafulla ya tenía unos planes para su vida, La Casa de los Famosos los cambió 😮 #soyimpresentable #impresentables #altafulla

♬ sonido original - LOS40 Colombia - LOS40 Colombia

Las afirmaciones del cantante habían dado a entender que su relación con García continuaba, pues en anteriores ocasiones habían surgido rumores de una posible separación. Sin embargo, en horas de la noche, la paisa publicó en sus historias un mensaje en el que aclaró lo que realmente había sucedido.

Mensaje de Karina García

A través de su perfil de Instagram, en el que tiene más de cuatro millones, la empresaria reveló que su relación con el ganador de La casa de los famosos había llegado a su fin, no mantienen ningún tipo de contacto y mencionó que era consciente que podría generar confusión por las últimas afirmaciones del cantante en un medio de comunicación.

Contexto: Nataly Umaña imitó los comentarios que recibió por su infidelidad en ‘La casa de los famosos’ y generó reacciones

“La verdad no es así. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

De igual manera, reveló que su relación había terminado hace aproximadamente 15 días y se encontraba en un proceso de sanar su corazón, y que aunque no han sido fáciles, continua enfocada en sus proyectos, sin hacer públicas las razones que los llevó a tomar esa decisión.

