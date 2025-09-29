Suscribirse

GENTE

Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

Durante la segunda temporada del ‘reality’ colombiano, algunas celebridades fueron el foco de atención por las polémicas en las que estuvieron envueltos.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

29 de septiembre de 2025, 10:24 p. m.
Yina Calderón confesó la razón por la que traicionó a Karina García en 'La casa de los famosos'.
Yina Calderón confesó la razón por la que traicionó a Karina García en 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de YouTube WestCOL

La segunda temporada del reality colombiano La casa de los famosos llegó a su fin el pasado 9 de junio, dejando como ganador del gran premio al cantante barranquillero conocido como Altafulla, quien logró conquistar al público y obtener la mayor cantidad de votos.

Una edición en la que se vivieron intensos momentos entre los participantes como los enfrentamientos entre Yina Calderón y Karina García, quienes después de su salida siguen siendo tendencia en redes sociales.

La DJ ha estado en el foco de la atención mediática por sus controversiales opiniones frente a diferentes temas como el trabajo de Valentina Taguado, su inesperado encuentro con Juliana Velásquez y su reciente transmisión en vivo junto al streamer colombiano Westcol.

Durante la conversación hubo varios momentos incómodos que llamaron la atención de los espectadores, uno de ellos fue cuando Yina intentó darle un pico al youtuber y la polémica confesión sobre la realidad de lo que pasó con Karina García.

Lastimosamente, para mí fue más importante el tema de los números que la amistad”, comentó la huilense, agregando que decidió traicionar a la modelo, quien era su amiga en ese entonces, solo para que el programa tuviera más rating y tener más protagonismo.

YINA CALDERON HABLA DE LO QUE PASÓ CON KARINA GARCÍA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS | WESTCOL

Yina también mencionó que habló con la Toxicosteña y se dieron cuenta de que Karina nunca les había hecho nada y tampoco habló mal de ellas en el tiempo que permanecieron en el reality.

¿Pero ¿cómo salió Karina? Por la puerta más grande, con el team más grande y más querido”, aseguró la empresaria, haciendo referencia que lo sucedido le ayudó a la modelo a conseguir mayor popularidad y expandir su comunidad que siempre la ha estado apoyando.

Entonces, si yo no la traicionó, no la pongo como la víctima, no sería la Karina que es ahorita. Entonces, si ves, hay traiciones que lo valen”, le dijo Calderón a Westcol.

El streamer quedó sorprendido y le dijo que la vida es más allá de eso, pero Yina le aseguró que no le importó haber perdido una amiga porque es una persona que vive de los números y hoy en día no le afecta no hablarse con la paisa, aunque resalta que es buena persona y no tiene nada malo por decir de ella.

Por último, Yina Calderón manifestó que esa amistad no se podía recuperar por lo que había pasado y aseguró que el apoyo que recibió Karina por parte de la audiencia y los seguidores que obtuvo fue lo que hizo ganar a su actual pareja, Andrés Altafulla.

