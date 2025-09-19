Juliana Velásquez es una actriz y cantante colombiana, reconocida por su participación en diversas producciones que le permitieron obtener el reconocimiento por su papel en Club 10, a su corta edad, y luego actuar en telenovelas, incluso series de Netflix.

La joven bogotana también ha construido una sólida carrera musical, logrando ser la ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2021 y realizar varias presentaciones como la más reciente en el Movistar Arena en Bogotá, donde consiguió agotar la boletería.

Sin embargo, Juliana también ha captado la atención del público por su dirección en el pódcast Flores de Primavera, donde ha tenido como invitados especiales a varias figuras públicas como Lina Tejeiro, Carla Giraldo, Yaneth Waldman, Carolina Gaitán, Mario Ruiz, entre otros.

¿Cuál es el video de Juliana y Yina?

Yina Calderón, a través de su perfil principal de Instagram, en el que cuenta con más de 800 mil seguidores, subió a sus historias que se encontraba con la cantante bogotana en la grabación de otro capítulo del pódcast.

Sin embargo, lo que sorprendió a los seguidores y fanáticos de ambas mujeres no fue el encuentro, sino la publicación que realizó la DJ, en donde aparece con una peluca, bailando y cantando uno de los recientes éxitos de la joven, La Colombiana.

El video superó los 35 mil me gusta y mil comentarios, entre los que más llamaron la atención fueron los que hablaron del parecido entre Calderón y Velásquez.

“Cuando Milagros se encuentra con Milagros”; “Idénticas”; “Se parecen, bellas las dos”; “¿Cómo se pueden parecer tanto?”; “Separadas al nacer”; “Parecen más hermanas ellas dos que las hermanas reales de Yina”; “¿Juego de gemelas?”; “Parecen gemelas”; “Tu gemela pérdida”; entre muchos más.

Horas más tarde, Yina compartió otro video en el que contó su experiencia de haber estado con la actriz, las preguntas que le realizó y aprovechó para responder algunos mensajes de su parecido físico.

“Conocer a alguien que veo desde chiquita en televisión, o sea, yo crecí viendo a esta niña en el Club 10, luego en PlayZone con Dinodoro y Aurelio. Me encantó conocer a Juliana Velásquez, el pódcast estuvo demasiado increíble, me preguntó muchas cosas más de mí, de mi forma de pensar, más que polémicas o controversias, si no de mí misma. Hasta me hizo reflexionar”, comentó, pidiéndole a los usuarios que estuvieran pendientes de se lanzará.