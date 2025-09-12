Yina Calderón lanzó pulla, pero dio tip para aspirantes de ‘La casa de los famosos 3′: “Dejen esos videos”

Es un hecho que la casa de los famosos tres está empezando a tomar forma. Según se ha dado a conocer a través de redes sociales y por la misma Carla Giraldo, presentadora del formato, el canal y la producción ya se encuentran en búsqueda de los nuevos aspirantes para esta nueva tercera edición.

“Ya estamos preparando la tercera temporada de La casa de los famosos, haciendo series. Mejor dicho, lo que tenemos es trabajo y ganas de que ustedes nos vean desde la casa" dijo la actriz y también presentadora.

La casa de los famosos 3 | Foto: Canal RCN

En todas las temporadas, han sido bastantes los aspirantes (tantos actores como creadores de contenido digital) los que sueñan con llegar a la casa más famosa de Colombia, aunque la idea de permanecer cuatro meses encerrados sin contacto alguno con el exterior suene a un reto gigante.

Yina Calderón les dio consejo a quienes buscan entrar a La casa de los famosos 3

A través de sus redes sociales y en las últimas horas, la reconocida influencer y exparticipante de este reality habló acerca de las personas que buscan más reconocimiento para lograr su ingreso en este famoso formato de convivencia 24/7.

La también Dj se encargó de darles el tip perfecto para lograrlo y hablar acerca de que la estrategia de sonar más, es la adecuada, pues aseguró que “el que muestra hambre, no come”.

Yina Calderón habló del tip para ingresar a La casa de los famosos 3 | Foto: Canal RCN

“Oigan, les voy a dar un consejo a los nuevos aspirantes, a los que quieren ingresar a La casa de los famosos 3, y se los doy de pana: no demuestren el hambre. El que demuestra el hambre no come", dijo en primera instancia.

“Dejen esos videos de que llámenme, contáctenme, aquí estoy, estoy disponible. El que demuestra el hambre no come, relájense, que lo que es para uno ni aunque se quite”, añadió.

De igual forma, lanzó la pregunta a sus seguidores de: “¿Ustedes creen que no tienen personas buscando talentos por todos lados? sí, si tiene que ser para usted, será, haga su trabajo, haga su contenido, enfóquese, haga lo suyo, pero no demuestre el hambre", señaló.

Este consejo de Yina Calderón ha sigo fuertemente desarmado en redes sociales especialmente por sus haters, pues en el momento en el que ella se enteró que la convocatoria estaba abierta, lo primero que hizo fue subir una historia a su cuenta oficial de Instagram diciendo que “empezaran con el bochinche” para que fueran vistos por la producción del formato.

Revelan el nombre de los posibles primeros participantes de La casa de los famosos 3

Fue Oswaldo, el presentador de Lo sé Todo, quien se encargó de revelar esta información y aunque muchos esperan los nombres de influencers, él habló de los actores de vieja escuela.