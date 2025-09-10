Se prepara ‘La casa de los famosos 3’: revelan los primeros ocho nombres de posibles participantes; la cuota de actores es alta

La casa de los famosos Colombia, desde su primera temporada, se ha convertido en uno de los realities más polémicos y comentados de la televisión colombiana.

Desde un inicio, este formato se basa en una prueba netamente de convivencia, donde más de 20 participantes deben tratar de permanecer cuatro meses en una misma casa sin tener contacto con el exterior, cumpliendo diferentes retos, que ponen a prueba su capacidad física y mental.

'La casa de los famosos': posibles nombres de participantes para la tercera temporada. | Foto: Canal RCN

Además, se mide la parte emocional, al tener que pasar las 24 horas del día, de los siete días de la semana, compartiendo con personas que jamás han visto en su vida y que, a lo mejor, no caen muy bien.

Ambas temporadas, que ya culminaron, tuvieron sus diferencias, empezando por los presentadores. Durante la primera edición, estuvo la reconocida Cristina Hurtado junto a Carla Giraldo, quien debutó en el mundo de la presentación, y para la segunda temporada repitió Carla como rostro principal, pero esta vez acompañada del icónico presentador Marcelo Cezán.

Nombres de posibles participantes para ‘La casa de los famosos 3′

Recientemente, a través de la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento Lo sé todo, Alejandra Serje y Oswaldo Martínez tuvieron una conversación en la que hablaron de la lista de nombres de posibles participantes.

Fue así que Oswaldo fue revelando, poco a poco, los nombres de los actores de vieja guardia que podrían entrar a este polémico reality.

“Yo sí sé muchas cositas porque tengo flechas en todos lados, flechas que les gusta darnos información en exclusiva, porque primero aquí y después por ahí”, dijo.

“Estos nombres estarían sonando muy fuerte para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3, son personajes muy conocidos de la farándula nacional, con una basta trayectoria en las pantallas. Los han llamado, los quieren ahí, pero aún no se ha concretado nada. Son ocho figuras de entretenimiento nacional que estarían en la mira para entrar a este reality, pero ojo, porque aquí les vamos a contar quienes son y por qué su presencia es importante”, añadió.

Según Oswaldo, uno de los informantes le dijo que “uno de los primeros en ser llamados a este reality de convivencia es el legendario Germán Escallón [...] Otro de los llamados a las filas para formar parte de este reality es Gustavo Ángel, que participó en producciones como Hasta que la plata no separe, La mujer en el espejo, Narcos, entre otros, y también hay mujeres: la actriz y cantante Paola Dulce, quien conquistó a toda una generación como presentadora del Club 10″, dijo.

Como el presentador señaló que son ocho los nombres que suenan, dejó ver que los demás serían Renata González, Xilena Aycardi, Rosmery Bohórquez, Nórida Rodríguez y Linda Lucía Callejas.