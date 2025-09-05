La actriz argentina Brenda Asnicar, recordada por su papel de Antonella en la exitosa serie juvenil Patito feo, habría sido convocada para participar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que prepara el Canal RCN, según rumores que han crecido debido a diversos videos en TikTok.

Ante la viralidad de la situación, la actriz concedió una entrevista con el creador de contenido José Mora en la que confirmó que, en efecto, recibió la propuesta del canal, pero aclaró que decidió rechazarla, pues prefería enfocarse en su carrera actoral y no exponerse en realities que muestran la vida privada. La revelación de la argentina ha causado gran expectativa en redes sociales sobre los posibles participantes de la tercera entrega del reality.

Estará en Betty, la fea

El reconocido actor Diego Cadavid regresará a la tercera temporada de Betty, la fea: la historia continúa, de Prime Video. El paisa volverá a interpretar a Román, uno de los personajes más recordados de la novela original creada por Fernando Gaitán, en la que su rol como el problemático amigo y vecino de Betty aportó tensión y dinamismo a la trama. La serie, que retoma la historia de la exitosa telenovela colombiana, ha cosechado gran éxito en streaming desde su estreno en 2024.

En la actualidad, Diego Cadavid continúa consolidándose como actor en producciones colombianas y es reconocido por trabajos como Café con aroma de mujer, El cartel y Manes. Aunque todavía no se han confirmado fechas de rodaje ni estreno, la plataforma ya reveló algunos detalles del futuro de Ecomoda.

Pedro ‘Piscal’, en disputa

El actor chileno Pedro Pascal se encuentra en medio de una batalla legal luego de que una empresa de licores lanzara al mercado la marca Pedro Piscal. La controvertida disputa comenzó cuando el emprendedor David Herrera registró en 2023 la marca de licor para su pisco chileno, un nombre que surge como un juego de palabras entre la variedad de uva Pedro Jiménez y el término “pisco”.

Sin embargo, el equipo legal del actor de Hollywood, reconocido por sus papeles en The Mandalorian y The Last of Us, argumenta que la similitud fonética y gráfica puede inducir a error a los consumidores provocando confusión, lo que afectaría la imagen y la reputación del actor, rostro de otras marcas importantes de licor. Los abogados de Pascal sostienen, además, que este uso desobedece el principio de buena fe y representa un intento de beneficiarse comercialmente de su fama.

Por su parte, la defensa de la marca mantiene que ni la etiqueta ni la publicidad incluyen referencias al actor y que la denominación tiene suficientes diferencias para distinguirse claramente. El caso, en proceso en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile, podría extenderse por dos años y abrir un precedente sobre los límites que existen para registrar marcas similares a nombres de figuras públicas.

Vuelven a los escenarios

Después de siete años alejados de los escenarios, Radiohead anunció oficialmente su esperado regreso con una gira europea para finales de 2025. La icónica banda británica, liderada por Thom Yorke, anunció 20 conciertos durante noviembre y diciembre en cinco ciudades: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

La última vez que tocó la agrupación se remonta a 2018 con la promoción de su álbum A Moon Shaped Pool. El baterista, Philip Selway, afirmó que la reunión de 2024 para ensayar por el simple gusto de tocar fue clave a fin de reconectar con su identidad musical y motivarlos a planear una serie de conciertos. Aunque todavía no hay confirmación de un nuevo álbum ni fechas fuera de Europa, algunos seguidores aseguran que la gira podría extenderse hasta 2026. La venta oficial de las entradas comenzará el 5 de septiembre con previo registro en su página oficial.

Ganó la batalla

La diseñadora colombiana Karla Herrera reveló detalles sobre la finalización de la batalla legal con la famosa casa de moda Carolina Herrera, que buscaba impedirle usar su propio nombre comercial para su negocio.

En entrevista con el medio argentino Infobae, la colombiana aseguró que “somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”.

Destacó que su lucha fue por defender un derecho personal: usar su nombre real para su emprendimiento de productos artesanales y lujo silencioso. La disputa, que duró cerca de dos años, terminó a favor de la colombiana gracias a que sus abogados demostraron que ambos negocios eran claramente diferenciables y no provocaban confusión en el mercado.

Reveló su diagnóstico

El actor británico Tom Holland, conocido mundialmente por su papel de Spider-Man, reveló que fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y dislexia.