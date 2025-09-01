Johana Velandia, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, confesó en una reciente entrevista con La Red, detalles del lamentable momento que vivió con una de las personas que trabajaba en su casa.

La comediante contó que hace algunos meses estuvo en la búsqueda de una persona que realizara el aseo en su hogar, por lo que aceptó la recomendación de un conocido, sin imaginarse que esto le iba a traer millonarias pérdidas.

Exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Cortesia RCN

Semanas después de haber contratado sus servicios, Johana iba a hacer uso de un dinero que tenía guardado en su casa y fue ahí cuando se dio cuenta de que uno de los fajos de billetes que tenía guardados estaba mucho más delgado de lo que pensaba y de inmediato, se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando, pues tenían el dinero en un lugar secreto de la casa.

Lo primero que hizo Johana fue pedirle a la mujer que fuera por un domicilio, esto para tener tiempo de comprobar si tenía el dinero dentro de su bolso.

“Me fui a la habitación donde ella tenía sus cosas y cuando yo veo, ella tenía el bolso abierto y por fuera se le veían cosas. Lo primero que encontré fue un pantalón mío. Lo saqué y cuando me doy cuenta, venía un brasier, venía una camisa, venían unos tratamientos que yo uso para mi cabello, que no son económicos. Había un bulto grande, enrollado, ahí fue cuando yo dije ‘acá está la plata’”.

Al quitarle el plástico que rodeaba el paquete encontrado, se dio cuenta de que había varios vestidos de baño y ropa interior de su propiedad. Por esto, puso todos los elementos sobre una mesa y tan pronto la mujer llegó de hacer el domicilio, la confrontó.

@caracoltv La comediante Johana Velandia reveló que fue víctima de robo en su propia casa por parte de su empleada doméstica, quien se llevó desde una gran suma de dinero hasta prendas de vestir. 😮 #LaRedCaracol ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

“Es que tú no usas eso”, fueron las palabras de la trabajadora, lo que desató la furia de Johana, y fue el momento en el que la mujer le indicó que padecía de cleptomanía, un trastorno caracterizado por impulsos de robo compulsivo.

No obstante, en el momento en el que la comediante le preguntó por el dinero, la mujer se trasformó y aseguró que no era la responsable, pero al sentir la presión de que la familia se estaba comunicando con la policía, decidió confesar.

“Me dice ‘te voy a decir la verdad’, y se saca dentro del pecho, varios puchos de plata, de billetes, con 500 mil pesos y me dice ‘esto es todo lo que te robé, no te robé más’“.

Esto causó un fuerte alboroto dentro de su casa, pues hacían falta $6.500.000 de pesos colombianos y mil dólares en efectivo. Como resultado de todo lo que estaba pasando, el policía logró que la mujer saliera esposada del apartamento.