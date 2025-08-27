Gente
‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones
El creador de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos’ causó controversia en un reciente video.
Por medio de su perfil de Instagram, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, reapareció en internet luego de haber comunicado hace algunos días su retiro de las plataformas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención en esta ocasión, fue el estado físico con el que se mostró ante sus más de 6.3 millones de fanáticos, pues en modo selfie mostró su rostro con algunas heridas, cortadas, curaciones y sus orejas cubiertas.
Esto dejó preocupados a sus seguidores, quienes no tienen información sobre lo que le pudo haber sucedido, ya que en el material que compartió, muestra el dolor que siente a nivel físico, pero no da ningún tipo de explicación.
En el video, muchos detallaron inflamación en los párpados del creador de contenido, además de una irritación en un gran porcentaje de su rostro, sin dejar de lado heridas con sangre y una ampolla en su labio inferior.
Esto ha hecho que se rumore en internet varias de las razones por las que el exparticipante de La casa de los famosos se mostró en ese estado, siendo las más fuertes alguna pelea o enfrentamiento físico o una posible operación.
¿Por qué La Liendra se fue de las redes sociales?
Después de más de una década creando contenido y brillando en distintas plataformas de video en la categoría de variedades y entretenimiento, La Liendra confirmó su periodo de descanso de las redes sociales.
“Hey, Liendras, ¿cómo están? Tiempo sin verlos. Paso por acá para decirles que me retiro un tiempito de las redes sociales, entonces para que no se preocupen porque no subo nada, simplemente, no me nace, no estoy ahorita en el mood de crear contenido”.
Admitió que desconoce cuándo volverá. Sin embargo, aseguró que lo hará en el momento que considere que ha renovado sus energías y se sienta preparado para iniciar de nuevo sus procesos de creación y creatividad.
“Nos vemos en unos días, en unas semanas, en unos meses, no lo sé. Me sumergiré en mis ideas hasta que encuentre algo que quiera salir a crear. Por el momento, solamente quiero jugar Play, meditar, orar, alejarme de las redes sociales, del celular y estar un poco más consciente”.
Finalmente, dijo que, a su parecer, en la actualidad se generan muchas polémicas en las redes sociales y, en esta etapa de su carrera, no desea generar comentarios con respecto a rumores o controversias.
“Voy a aprovechar para darme unas vacaciones. Dios me los bendiga, no se preocupen por mí, estoy mejor que nunca. Simplemente, voy a disfrutar de lo que he trabajado y nos vemos mucho más adelante”.