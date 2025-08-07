¿Cómo usar minifalda con elegancia? Carolina Herrera revela la clave

Carolina Herrera es considerada como un importante referente de elegancia y estilo para las mujeres, icono de la moda, no solo por sus diseños, sino por representar un concepto de estilo integral que trasciende la vestimenta.

Por esta razón, muchos están atentos a sus sugerencias para lucir siempre radiantes y acorde al lugar o reunión en la que se encuentran. En este contexto, la famosa diseñadora ha demostrado que prendas como la minifalda son infaltables en el armario femenino, siempre y cuando se usen con equilibrio.

De acuerdo con un artículo publicado por la revista Vogue, Carolina sí avala el uso de minifaldas, sin importar la edad, pero teniendo en cuenta algunas sugerencias relacionadas con la combinación del calzado.

Para ella, esta prenda también es sinónimo de elegancia cuando se luce de forma glamurosa, por lo que propone combinarlas con los kitten heels, el calzado que se volvió tendencia en 2024.

Con este tip, según Herrera, el problema no está en la prenda, sino en cómo se lleva, afirmación que contradice su polémica declaración sobre los cambios de vestimenta que deberían tener las mujeres con el paso de la edad.

Los tacones bajos o tacones kitten generalmente miden entre 5 y 6 cm. | Foto: Getty Images

“Veo muchas mujeres en la calle, y desde atrás, se ven muy bien con su pelo largo y sus faldas pequeñas, pero cuando se dan la vuelta, son viejas”, dijo tiempo atrás. No obstante, con su propio estilo ha demostrado que no existe una edad límite para ciertas prendas, sino que todo depende del contexto y la elección de los complementos correctos.

En el caso de los kitten heles, la diseñadora venezolana indica que son el punto de equilibrio ideal entre elegancia, comodidad y estilo. Esto se debe a que tienen un tacón bajo y son reconocidos por su versatilidad y por aportar sofisticación sin necesidad de recurrir a tacones altos.

De esta manera, al combinarlos con minifaldas, permiten mantener una imagen sobria y elegante que se ajusta a cualquier edad, por lo que, en lugar de imponer restricciones, Carolina Herrera habla sobre la importancia de adaptar las prendas a la personalidad y estilo de cada mujer.

El truco para crear un look perfecto con minifalta para la oficina

Al recordar el estilo personal de Carolina Herrera y las tendencias de los años 90, la clave para lucir una minifalda con estilo en la oficina está en combinarla con un blazer, preferiblemente con hombreras y estructura detallada, incluyendo medias y los kitten heles.

Estos complementos deben ser elegidos dependiendo el color y el largo de la falda, pues si es demasiado corta, lo ideal es combinarla con una blusa de corte discreto, sin escotes profundos, y optar por telas con buena caída que no marquen demasiado.