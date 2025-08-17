Suscribirse

El color de uñas que, según Carolina Herrera, es ideal para lucir elegante en cualquier ocasión

Este es uno de los tantos secretos de elegancia y sofisticación que destaca a la famosa diseñadora.

Redacción Cómo
18 de agosto de 2025, 12:29 a. m.
Carolina Herrera, a sus 86 años, revela cuál es su dieta de la longevidad: “Mi comida favorita son los huevos revueltos con trufa”
NUEVA YORK, NY - 18 DE DICIEMBRE: Ali Cordero-Casal (izq.) y Carolina Herrera aparecen en el escenario durante la presentación del premio Paez Medal Of Art Award 2018. | Foto: WireImage

Carolina Herrera parece tener siempre la respuesta correcta cuando se habla de elegancia y sofisticación. La reconocida diseñadora no solo impone estilo en las pasarelas, sino que también inspira en el mundo de la belleza y el cuidado personal.

Además, más allá de las tendencias, siempre ha hecho énfasis en su visión de la elegancia atemporal, por lo que recalca que el estilo se proyecta en cada aspecto de la imagen, incluidas las uñas, y no depende exclusivamente de los recursos que tiene o no una persona.

Para ella, unas uñas bien cuidadas pueden elevar por completo la imagen de una mujer, comunicando confianza, estilo y sofisticación sin esfuerzo, todo esto siempre y cuando se elija el color adecuado.

En este contexto, Herrera opta casi siempre por una opción que, aunque es un clásico, se ha destacado como una de las tendencias más elegantes, especialmente en la temporada de verano: el color nude o rosa pálido con acabado semitransparente.

Este tono se caracteriza por su naturalidad y la facilidad de adaptarse a cada tipo de piel, por lo que ha sido su elección constante para el verano por diferentes razones, según explica un artículo publicado en la revista Glamour.

Esta técnica la puede realizar tranquilamente en casa.
Carolina Herrera prefiere el color nude. | Foto: Getty Images

En primer lugar, indica que las uñas nude son sus preferidas porque siente que estilizan visualmente las manos, potencian el bronceado de la piel y ofrecen una sensación de limpieza y sofisticación que pocos colores pueden lograr.

Dentro de esta gama, la diseñadora apuesta por un tono beige muy suave, casi idéntico al color natural de sus uñas. Según ella, es un tono atemporal que, además de aportar una elegancia discreta, también complementa cualquier outfit: desde los más casuales hasta los más formales.

De acuerdo con la diseñadora venezolana, este tipo de tonos son la clave para unas manos refinadas y sofisticadas, ya que al ser sutil y natural, no compite con el resto del look, sino que lo realza.

Asimismo, señala que con un acabado brillante, el esmalte aporta modernidad y frescura, evitando la pesadez que en ocasiones generan los tonos más opacos.

Otros detalles que no se deben pasar por alto en el cuidado de las uñas

El color es solo una parte importante de la manicura, ya que la forma y tamaño también son esenciales para lucir con mucho estilo y glamour.

En este aspecto, Carolina Herrera aconseja mantener las uñas con formas suaves, que complementen de forma natural las manos sin verse forzadas. Entre sus sugerencias está la forma semicuadrada, que une la firmeza de las uñas cuadradas con la sutileza de las esquinas redondeadas, logrando un acabado elegante y pulido.

También destaca la forma almendrada, que alarga visualmente los dedos y aporta un aire femenino y sofisticado, estilizando la mano.

Por otro lado, en cuanto a la longitud, Herrera indica que prefiere siempre las uñas cortas o de longitud media, dejando de lado la tendencia de las uñas largas o con formas “exageradas”.

